L'intégration d'ElectrifAi à Snowflake contribuera à améliorer le rendement des entreprises

L'entreprise d'apprentissage automatique prévoit s'intégrer à Snowflake's Snowpark + Java UDF

JERSEY CITY, New Jersey, 10 juin 2021 /PRNewswire/ -- ElectrifAi est enthousiaste à l'idée de s'intégrer à la version finale de Snowflake's Snowpark + Java UDF, un service qui comprend une prise en charge native pour plusieurs langages de programmation permettant aux développeurs, aux ingénieurs des données et aux scientifiques des données d'écrire du code dans les langages de leur choix. Ce changement permettra à ElectrifAi d'intégrer plus facilement sa bibliothèque de modèles d'apprentissage automatique préconçus à la plateforme de données cloud de Snowflake.

ElectrifAi, qui a été fondée il y a 17 ans, est le premier fournisseur d'intelligence artificielle pratique pour les entreprises aux États-Unis, proposant plus de 1 000 modèles d'apprentissage automatique préconçus dans son portefeuille. La vaste bibliothèque de modèles d'apprentissage automatique d'ElectrifAi cible les cas d'utilisation commerciale de grande valeur qui sont offerts aux entreprises de tous les secteurs et de toutes les tailles, y compris les banques, les services financiers, les assurances, les télécommunications et le commerce de détail. Les solutions prêtes à être utilisées d'ElectrifAi permettent à ces entreprises de tirer rapidement parti des technologies d'intelligence artificielle (IA) et d'apprentissage automatique (AA) pour maximiser leur délai de mise sur le marché, réduire leurs coûts et leurs risques et accélérer le succès de leurs projets.

Grâce aux fonctions définies par l'utilisateur (UDF) de Snowpark et de Java/Scala, Snowflake et ElectrifAi peuvent permettre aux ingénieurs de données, aux scientifiques de données et aux développeurs, qui préfèrent utiliser divers langages de programmation, de profiter des capacités de la plateforme de pointe de Snowflake et des avantages de la plateforme de données cloud de Snowflake.

« Nous sommes ravis de nous intégrer aux capacités de Snowflake's Snowpark, a déclaré Luming Wang, directeur des technologies de ElectrifAi. Cette décision facilitera l'intégration de nos modèles d'apprentissage automatique préconçus et de pointe à la plateforme de données cloud de Snowflake. C'est un mariage de données scientifiques idéal. »

« Les données sont l'atout le plus important de nos clients, et leur capacité à exploiter ces données afin de tirer parti des modèles d'apprentissage automatique d'ElectrifAi peut contribuer à améliorer leur rendement commercial, a déclaré Tarik Dwiek, directeur des alliances technologiques de Snowflake. L'intégration d'ElectrifAi à Snowpark peut aider à rendre cela plus concret. »

Avec les fonctions définies par l'utilisateur de Java, les clients peuvent exécuter les fonctions qu'ils ont en Machine virtuelle Java à partir de la plateforme unique et intégrée de Snowflake.

À propos d'ElectrifAi

ElectrifAi est un leader mondial dans le domaine des modèles de machine learning prêts à l'emploi. La mission d'ElectrifAi est d'aider les organisations à changer leur façon de travailler grâce à l'apprentissage automatique, qui permet de stimuler la croissance des revenus, de réduire les coûts et d'améliorer les profits et le rendement. Fondée en 2004, ElectrifAi met à profit son leadership industriel chevronné, son équipe mondiale d'experts du domaine et sa réputation sur le plan de la transformation à grande échelle de données structurées et non structurées. Grâce à une grande bibliothèque de produits fondés sur les données de l'intelligence artificielle (IA), il est possible de rassembler des fonctions opérationnelles, des systèmes de données et des équipes pour produire des résultats supérieurs en un temps record. ElectrifAi compte environ 200 scientifiques des données, ingénieurs en logiciel et employés qui ont fait leurs preuves auprès de plus de 2 000 clients, dont la plupart s'avèrent des entreprises figurant au palmarès Fortune 500. L'engagement d'ElectrifAi à rendre l'IA et l'apprentissage automatique plus compréhensibles, pratiques et rentables pour les entreprises et les industries du monde entier est au cœur de sa mission. ElectrifAi a son siège social au New Jersey et possède des bureaux à Shanghai et à New Delhi. Pour en savoir plus, consultez le site www.electrifAi.net et suivez l'entreprise sur Twitter @ElectrifAi et LinkedIn.

