L'Intelligent Grid Platform d'envelio automatise les connexions au réseau dans le pays pionnier du numérique qu'est l'Estonie

COLOGNE, Allemagne, 10 août 2022 /PRNewswire/ -- Enefit Connect OÜ, Elektrilevi OÜ et envelio GmbH collaborent à un projet de déploiement complet en Estonie. Enefit Connect va numériser ses processus de planification de réseau à l'aide de l'Intelligent Grid Platform, ce qui lui permettra d'offrir une meilleure qualité de service au plus grand gestionnaire de réseau de distribution estonien, Elektrilevi. En particulier, le processus pour les nouveaux raccordements des ressources énergétiques distribuées sera entièrement automatisé, ce qui permettra d'améliorer le service à la clientèle et la vitesse de la transition énergétique.

Le projet renforce la stratégie d'Elektrilevi, qui consiste à utiliser des solutions numériques basées sur des technologies de pointe pour rendre le réseau interconnecté pérenne pour les nouvelles installations de production d'énergie renouvelable et les charges telles que les bornes de recharge ou les pompes à chaleur.

« La poursuite de l'automatisation des processus de planification du réseau d'Enefit Connect nous permettra de traiter le nombre croissant de nouvelles demandes de raccordement de la manière la plus efficace, tout en garantissant le meilleur service de réseau à nos clients », déclare Meelis Melder, responsable de la planification et de la gestion de projet chez Enefit Connect OÜ.

Le projet a débuté en décembre 2021 et couvre l'ensemble des services du réseau de distribution d'Enefit Connect à Elektrilevi dont le réseau de distribution couvre jusqu'à 95 % de la superficie de l'Estonie.

« Outre l'évaluation technique et le traitement des nouvelles demandes de raccordement, la planification des améliorations du réseau est un domaine dans lequel nous voyons un grand potentiel dans l'IGP pour soutenir notre processus décisionnel. Le soutien technologique est de plus en plus important pour prendre des décisions d'investissement optimales et garantir à la société la solution la plus rentable tout en assurant la plus grande sécurité du réseau », déclare Meelis Melder.

Les algorithmes exclusifs de l'Intelligent Grid Platform combinent les données des compteurs intelligents avec les données topologiques du réseau pour créer un jumeau numérique précis et toujours à jour du réseau. Cela crée un haut niveau de transparence du réseau et sert de base à une automatisation plus poussée. De plus, des informations géographiques sont intégrées à la plateforme afin de prendre en compte les restrictions structurelles, telles que les routes ou les réserves naturelles, lors de la planification automatique de nouvelles connexions au réseau.

« L'Estonie est un modèle européen en matière de numérisation », déclare Simon Koopmann, PDG et cofondateur d'envelio. « Nous sommes donc très enthousiastes à l'idée de faire passer la planification numérique du réseau au niveau supérieur avec Enefit Connect et Elektrilevi. »

envelio est une spin-off de l'université RWTH d'Aix-la-Chapelle et fournit l'Intelligent Grid Platform (IGP) aux opérateurs de réseaux de distribution, permettant ainsi la prochaine phase de la transition énergétique. Les processus de planification et d'exploitation du réseau sont numérisés et automatisés par l'IGP d'envelio. Cette automatisation permet une intégration plus rapide et plus rentable de la production renouvelable et des points de charge pour véhicules électriques dans le système énergétique. Le cœur de la technologie d'envelio se trouvent des algorithmes d'optimisation et d'apprentissage automatique basés sur les cinq thèses de doctorat des fondateurs. envelio a été fondée en 2017 et compte environ 70 employés

Les plus de 35 clients d'envelio sont des opérateurs de réseaux, dont Westnetz, E.DIS (les deux groupes E.ON), Vattenfall, Helen, ENEL, Iberdrola, EDP et désormais aussi Elektrilevi.

Enefit Connect OÜ fait partie du groupe Eesti Energia qui développe et gère divers réseaux électriques, un réseau Internet à haut débit, un réseau moderne de recharge de voitures électriques et une grande partie de l'éclairage public estonien. En outre, elle fournit à ses clients des solutions énergétiques basées sur des technologies avancées.

Elektrilevi OÜ fait partie du groupe Eesti Energia. Avec 650 000 points de connexion au réseau, elle est le gestionnaire du système de distribution couvrant environ 95 % du réseau de distribution estonien.

Annexe

Programme de soutien

Programme de solutions en matière d'énergies renouvelables (Programme RES)

Avec le programme de solutions en matière d'énergies renouvelables, l'initiative pour l'exportation de l'énergie du ministère fédéral allemand de l'Économie et de la Protection du Climat (BMWK) soutient des entreprises alle-mandes du secteur des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique dans l'ouverture de nouveaux débou-chés. Dans le cadre de ce programme, des installations de référence sont mises en place dans des marchés cibles et commercialisées avec le soutien de l'Agence allemande de l'énergie (dena). La diffusion d'information et des activi-tés de formation permettent de pérenniser l'entrée sur le marché et de démontrer la qualité des technologies alle-mandes respectueuses du climat. www.german-energy-solutions.de/en/res

Partenaires du projet

Agence allemande de l'énergie (dena)

L'Agence allemande de l'énergie (dena) est un pôle de compétences pour l'application de la transition énergétique et de la protection du climat. La dena examine les défis que la neutralité climatique représente pour la société et soutient le gouvernement fédéral dans la réalisation de ses objectifs en matière de politique énergétique et clima-tique. Depuis sa création en l'an 2000, elle développe des solutions, les met en pratique et réunit des partenaires issus de la politique, de l'économie, de la science et de tous les secteurs de la société, tant au niveau national qu'international. La dena est une société de projet et une entreprise publique détenue par l'État fédéral. Les socié-taires de la dena sont la République fédérale d'Allemagne et le groupement bancaire KfW. www.dena.de/en

Initiative pour l'exportation de l'énergie

Dans le but de positionner les technologies et le savoir-faire allemands dans le monde entier, l'initiative pour l'exportation de l'énergie du ministère fédéral allemand de l'Économie et de la Protection du Climat (BMWK) souti-ent les fournisseurs de solutions énergétiques respectueuses du climat dans leur conquête de nouveaux marchés étrangers. L'accent est mis sur les domaines des énergies renouvelables, de l'efficacité énergétique, des réseaux intelligents et du stockage, ainsi que sur les technologies telles que le power-to-gas et les piles à combustible. L'offre s'adresse en particulier aux petites et moyennes entreprises et soutient les participants par des mesures de préparation au marché ainsi que par l'exploration, la prospection et la sécurisation du marché. www.german-energy-solutions.de/en

