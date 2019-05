L'Italie prévoit d'envoyer la plus grande délégation de startups numériques de son histoire au CES de Las Vegas

MILAN, 31 mai 2019 /PRNewswire/ -- Area Science Park, situé à Trieste, l'un des principaux centres de recherche et d'innovation d'Italie, s'associe à Teorema Engineering et à l'Italian Trade Agency pour envoyer une importante délégation d'inventeurs et d'entrepreneurs de startups numériques au salon Consumer Electronics Show, qui se tiendra à Las Vegas du 7 au 10 janvier 2020.

Cette action vise à sélectionner les meilleures startups technologiques italiennes afin de présenter leurs réalisations sur le plus grand salon technologique du monde et de leur offrir la possibilité de faire connaître leurs talents et leurs compétences innovantes sur le marché mondial.

« Ces dernières années, le marché italien des startups s'est considérablement développé », explique Stefano Casaleggi, directeur général d'Area Science Park. « Le nombre de startups innovantes a augmenté, la qualité des projets s'est améliorée, et parallèlement à cela, nous observons un nombre croissant de synergies entre ces nouvelles réalités et des entreprises déjà bien établies. Nous sommes persuadés que les startups peuvent être un moteur de la croissance économique et de la compétitivité de l'industrie du pays. C'est pourquoi, conscients des résultats positifs obtenus l'année dernière, nous prévoyons d'envoyer en 2020 la plus grande délégation de notre histoire au CES en janvier prochain. »

En janvier 2019, Area Science Park et ses partenaires ont envoyé à Las Vegas 50 startups provenant de différents secteurs : alimentation, santé et bien-être, transport intelligent, villes intelligentes, maison intelligente, services numériques et robotique. En 2020, le nombre de startups devrait être nettement plus élevé, et une attention particulière sera prêtée au domaine de l'économie numérique.

L'appel à candidatures commence le 15 juin 2019 et se termine le 30 juillet 2019. L'annonce des entreprises sélectionnées sera publiée sur le site web d'Area Science Park (www.areasciencepark.it).

Area Science Park est à la pointe des partenariats public-privé dans des domaines aussi variés que la médecine génétique, l'innovation des procédés, l'intelligence artificielle et les startups numériques. Aux côtés de Teorema Engineering, Area a créé The Italian Laboratory for Technology (Tilt), pour donner un coup de pouce aux entreprises high-tech en phase de démarrage. Parmi les partenaires du CES 2020 figurent l'Italian Trade Agency, Cariplo Factory, B Heroes et e-Novia.

