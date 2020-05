L'IVI standardise Veeva Vault QualityDocs pour améliorer l'efficacité opérationnelle

Veeva Vault QualityDocs donne à l'IVI un meilleur contrôle et une visibilité en temps réel des documents et des processus d'audit

SÉOUL, Corée du Sud, 26 mai 2020 /PRNewswire/ -- Veeva Systems (NYSE : VEEV) a annoncé aujourd'hui que l'International Vaccine Institute (IVI, Institut international du vaccin), une organisation internationale à but non lucratif créée en 1997 à l'initiative du Programme des Nations unies pour le Développement (PNUD), a mis en place Veeva Vault QualityDocs pour améliorer le contrôle et la visibilité en temps réel des procédures opérationnelles normalisées pour les audits et les inspections. Le passage des processus sur papier à Vault QualityDocs permettra à l'IVI de mieux répondre aux exigences de conformité et de bonnes pratiques des principales administrations des médicaments.

Vault QualityDocs, une application moderne en Cloud pour le contrôle et la gestion des documents de bonnes pratiques, permettra à IVI d'assurer une plus grande conformité, une meilleure qualité et une réduction des frais généraux d'exploitation. L'IVI peut accélérer les processus de révision et d'approbation des procédures standardisées d'exploitation et partager facilement les documents de bonnes pratiques entre les employés et les partenaires. Vault QualityDocs fait partie de Veeva Vault Quality Suite qui unifie les processus de qualité, le contrôle des documents et la formation, afin de favoriser l'innovation opérationnelle mondiale.

« Veeva permet à notre organisation d'améliorer la conformité et de s'assurer que toutes les procédures normalisées et les documents de l'entreprise sont stockés dans un système validé qui est conforme à la réglementation 21 CFR partie 11 de la FDA, » a déclaré Tobin Guarnacci, responsable des bonne pratiques de gestion de la qualité à l'IVI. « Nous avons maintenant une source unique de vérité qui nous aide, nous et nos partenaires, à être prêts pour l'audit. »

« Veeva permettra à l'IVI d'augmenter son efficacité opérationnelle et d'améliorer les processus de qualité grâce à une solution d'informatique en Cloud facile à utiliser et à gérer, » a déclaré Chris Shim, vice-président, Vault R-D, Asie-Pacifique et Chine. « Nous sommes honorés de nous associer à l'IVI et de l'aider à réaliser sa mission de développement de vaccins sûrs, efficaces et abordables pour la santé publique mondiale. »

Pour en savoir plus sur la manière dont Veeva Vault QualityDocs aide et fournit aux organisations des sciences de la vie une facilité d'utilisation supérieure et une collaboration transparente, consultez le site veeva.com/qualitydocs.

À propos de l'International Vaccine Institute

L'International Vaccine Institute (IVI, Institut international du vaccin) est une organisation intergouvernementale à but non lucratif créée en 1997 à l'initiative du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD). Basé à Séoul, en Corée du Sud, l'IVI a été la première organisation internationale accueillie par la Corée. Le traité de l'IVI compte l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et 35 pays signataires, dont la Corée, la Suède et l'Inde en tant que bailleurs de fonds publics.

Notre mandat consiste à rendre les vaccins disponibles et accessibles aux personnes les plus vulnérables du monde et nous nous concentrons sur les maladies infectieuses d'importance sanitaire mondiale telles que le choléra, la typhoïde, la shigellose, la salmonellose, la schistosomiase, le streptocoque du groupe A, l'hépatite A, le VPH, la tuberculose, le VIH, le MERS-CoV, ainsi que la résistance aux antimicrobiens. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site https://www.ivi.int

À propos de Veeva Systems

Veeva Systems Inc. est le leader des logiciels basés sur l'informatique en Cloud pour l'industrie mondiale des sciences de la vie. Engagé dans l'innovation, l'excellence des produits et la réussite des clients, Veeva sert plus de 850 clients, allant des plus grandes entreprises pharmaceutiques mondiales aux biotechnologies émergentes. Le siège social de Veeva est situé dans la région de la baie de San Francisco, avec des bureaux en Amérique du Nord, en Europe, en Asie et en Amérique latine. Pour plus d'informations, consultez le site veeva.com.

Déclarations prospectives

Ce communiqué contient des déclarations prospectives, notamment sur la demande et l'acceptation par le marché des produits et services de Veeva, les résultats de l'utilisation des produits et services de Veeva, et les conditions commerciales générales, en particulier dans le secteur des sciences de la vie. Toutes les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse sont basées sur les performances historiques de Veeva et sur ses plans, estimations et attentes actuels, et ne constituent pas une déclaration selon laquelle ces plans, estimations ou attentes seront réalisés. Ces déclarations prospectives représentent les attentes de Veeva à la date de cette annonce de presse. Des événements ultérieurs peuvent entraîner une modification de ces attentes et Veeva décline toute obligation de mettre à jour les déclarations prospectives à l'avenir. Ces déclarations prospectives sont soumises à des risques et incertitudes connus et inconnus qui peuvent entraîner des différences significatives par rapport aux résultats réels. Des risques et incertitudes supplémentaires qui pourraient affecter les résultats financiers de Veeva sont inclus dans les rubriques « Facteurs de risque » et « Rapport de la direction sur la situation financière et les résultats d'exploitation » dans le formulaire 10-K déposé par la société pour la période se terminant le 31 janvier 2020. Ce document est disponible sur le site web de la société à l'adresse veeva.com dans la section « Investors » (investisseurs) et sur le site web de la SEC (Securities and Exchange Commission, commission des États-Unis de régulation et de contrôle des marchés financiers) à l'adresse sec.gov. Des dépôts ultérieurs de documents que Veeva effectue de temps à autre auprès de la SEC contiendront de plus amples informations sur les risques potentiels qui pourraient affecter les résultats réels.

Contact : Jacqueline Davis

Veeva Systems

+61-411284900

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1172237/Veeva_Logo.jpg

