L'OCCITANE crée un fonds en faveur de la restauration d'écosystèmes

GENEVE et SYDNEY, 19 janvier 2020 /PRNewswire/ -- Le Groupe L'OCCITANE a annoncé aujourd'hui la création d'un fonds en faveur de la restauration d'écosystèmes gravement touchés lors de catastrophes naturelles, à l'exemple de l'Amazonie et de l'Australie, récemment dévastées par des incendies. Créé pour protéger la biodiversité pour les générations futures, le fonds de L'OCCITANE ambitionne de répondre de façon ponctuelle aux urgences climatiques. Ce fonds sera alimenté grâce à des donations bénévoles provenant des actionnaires de L'OCCITANE.

Le développement durable est au cœur de la vision de L'OCCITANE. Depuis sa création, L'OCCITANE s'est fermement engagé à réduire son empreinte environnementale et à consacrer d'importantes ressources à la préservation de la biodiversité, notamment en Méditerranée et au Burkina Faso. Le département des filières durables de L'OCCITANE et la Fondation L'OCCITANE, créée en 2006, sont impliquées dans la protection des espèces végétales, le développement de partenariats à long terme avec les producteurs fondés sur le partage de la valeur créée, la mise en place de circuits d'approvisionnement courts, la pérennisation des savoir-faire, ou encore le développement des communautés locales. Le Groupe prône une approche holistique avec l'ensemble des parties prenantes, en engageant également ses collaborateurs et ses clients.

Parallèlement, L'OCCITANE souhaite être en mesure de réagir ponctuellement à des situations de crise mettant en danger le bon fonctionnement d'écosystèmes. C'est dans cette vision que s'inscrit la création d'un fonds d'aide de 400 000 € dédié à de projets consacrés à la restauration d'écosystèmes sinistrés. Un don d'un montant de 200 000 € contribuera au financement de programmes d'agroforesterie visant à restaurer les paysages australiens au cours des 10 prochaines années. Les projets seront choisis par la Fondation L'OCCITANE, conjointement avec le département des filières durables de L'OCCITANE et ses équipes en Australie. Ainsi, L'OCCITANE renforce son engagement grâce son initiative mondiale de plantation d'arbres, en partenariat avec PUR Projet.

Reinold Geiger, PDG du Groupe L'OCCITANE, déclare : « Nous sommes choqués et attristés de voir à quel point les incendies qui ont récemment touché plusieurs régions du monde ont été dévastateurs pour les paysages, les espèces sauvages endémiques et les communautés. En tant que dirigeants d'entreprise responsables, nous ne pouvons pas rester les bras croisés. Nous devons faire notre part pour aider à restaurer les écosystèmes pour le bien des générations à venir. »

D'avantage d'informations sous :

https://group.loccitane.com/fr

http://fondation.loccitane.com/fr

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1078680/LOCCITANE_Group_Logo.jpg

https://www.loccitane.com



