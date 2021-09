L'OCCITANE Gruppe: „Naturpositive" Biodiversitätsstrategie

GENF und MARSEILLE, Frankreich, 6. September 2021 /PRNewswire/ -- Die L'OCCITANE Gruppe hat ihre Strategie zur Erhaltung der Biodiversität auf dem IUCN-Kongress in Marseille vorgestellt. In der Gewissheit, dass sich der Kampf gegen den Biodiversitätsverlust an einem Wendepunkt befindet, beschleunigt die Strategie die Maßnahmen der Gruppe und gibt ihr die Mittel an die Hand, um im Einklang mit ihrer Version einer „naturpositiven"* Welt zu handeln. Mit der Entwicklung eines Aktionsplans, der ihre gesamte Wertschöpfungskette in ihrem geschäftlichen Umfeld und darüber hinaus einschließt, will sie dazu beitragen.