L'OCCITANE pousse l'expérience client à un niveau inédit et bouscule la Cinquième avenue de New York en ouvrant un concept store expérientiel

Le concept store 555 5th Avenue, situé au numéro 555 de la Cinquième Avenue, est un espace immersif unique qui s'étend sur 173 m2, qui présente au public les piliers fondamentaux de la marque grâce à un éventail de points de contact interactifs mis à disposition des clients. Conçu par Daniel Contorni, Directeur Artistique International de L'OCCITANE, et Paul Blackburn, Vice President, Concept Design, Construction & Merchandising, le 555 5th Avenue sera un lieu en évolution constante mettant en valeur les différentes campagnes au fil des saisons.

La boutique expérientielle L'OCCITANE qui existe déjà à Flatiron offre un niveau de service exceptionnel et une innovation de pointe en matière de soins de la peau. Le 555 aura une approche plus disruptive pour attirer de nouveaux clients, en favorisant l'engagement et la production du contenu sur les réseaux sociaux par les clients eux-mêmes. La boutique comprend une vasque à cascade, un espace de consultation interactif pour les soins de la peau, un banc en forme d'arc construit autour d'un olivier méditerranéen, et un comptoir rehaussé avec les caisses s'inspirant de l'accueil d'un grand hôtel.

La création d'une expérience sur mesure pour les clients L'OCCITANE à travers le monde



Le 555 5th Avenue s'inscrit dans la stratégie d'innovation autour de l'expérience client portée par le Groupe L'OCCITANE (L'OCCITANE au Provence, L'OCCITANE au Brésil, Erborian et Melvita). Le Groupe poursuit une forte stratégie commerciale autour du concept du « customer first » mettant le client au cœur de l'expérience d'achat, et en cherchant constamment à le surprendre et à surpasser ses attentes afin de lui offrir une expérience en magasin inoubliable. Dans le monde digitalisé d'aujourd'hui, les clients entrent rarement dans un magasin L'OCCITANE parce qu'ils en ont besoin, ils sont d'abord là pour s'amuser, se faire gâter et vivre une expérience.

Pour s'adapter aux différentes préférences des consommateurs à travers le monde, L'OCCITANE a adopté une approche « glocale » et développe des expériences créatives adaptées à la clientèle locale. Parmi les exemples récents, les nouveaux flagships au Brésil, en Chine, à Londres, à Toronto, chacun avec son propre style et son propre portefeuille de services exclusifs ; un concept store unique à Paris (86CHAMPS) issu du partenariat entre L'OCCITANE et le chef pâtissier Pierre Hermé ; un café pop-up à Singapour avec la pâtissière asiatique Janice Wong (protégé de Hermé) et L'OcciTruck, la première boutique sur roues de la marque en Amérique du Nord.

Le développement durable au cœur de l'activité de L'OCCITANE



L'OCCITANE est profondément engagé dans le respect de l'environnement et dans la préservation de la

biodiversité. Le 555 5th Avenue fera partie du Programme de Recyclage de L'OCCITANE, un partenariat avec la société internationale de recyclage TerraCycle qui incite les clients à déposer les emballages vides de produits de soins personnels et de cosmétiques, quel que soit leur marque, dans les points de vente L'OCCITANE participants.

