L'OCCITANE sur le devant de la scène au Congrès de l'UICN pour contribuer à un monde « Nature-Positive »

Le Congrès de l'UICN rassemble des décideurs issus de gouvernements, de la société civile, de groupes autochtones, d'entreprises et d'universités pour discuter et mettre en place des solutions face aux défis les plus urgents en matière de conservation et de développement durable dans le monde.

Les questions de climat, de biodiversité et de bien-être humain et économique sont étroitement liées, et ce lien a été particulièrement mis en évidence par la pandémie. L'OCCITANE a une approche visionnaire de la biodiversité, qui est au cœur de ses produits, de son modèle économique et de ses engagements envers la société et la nature depuis sa création en Provence en 1976.

Une entreprise en harmonie avec la conservation de la nature

Nous vivons sur une planète fragile dont les ressources sont limitées. Aujourd'hui, notre monde est à la croisée des chemins pour lutter contre la crise du réchauffement climatique et enrayer la perte de biodiversité grâce à des mesures d'atténuation et d'adaptation. En s'inspirant de la nature et en s'appuyant sur ses ressources et sur le savoir-faire des communautés. Le Groupe L'OCCITANE s'engage à contribuer à un monde « Nature-Positive » grâce aux actions suivantes.

Apporter des changements radicaux pour freiner la crise du réchauffement climatique et anticiper ses conséquences

Protéger et restaurer la biodiversité cultivée et naturelle au sein et au-delà de ses chaînes de valeur.

Responsabiliser l'ensemble des membres de ses communautés et établir des relations commerciales durables et fructueuses avec ses partenaires (agriculteurs, chercheurs, entrepreneurs et ONG) de la Provence au Burkina Faso et au Brésil.

L'OCCITANE au Congrès de l'UICN

L'OCCITANE participera au Forum, une rencontre mondiale de la science de la conservation au sein duquel se tiendront des discussions de haut niveau et des sessions sur les moyens d'action couvrant l'ensemble des objectifs en matière de développement durable.

L'OCCITANE tiendra également un stand dans l'exposition, où elle présentera au public ses travaux et initiatives en faveur de la gestion durable de la biodiversité et de la lutte contre la crise du réchauffement climatique.

Les participants au Congrès auront l'occasion d'en apprendre davantage sur les efforts déployés par L'OCCITANE pour préserver la biodiversité dans le sud de la France lors d'excursions sur le terrain organisées (sur inscription).

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1514401/IUCN_x_LOccitane.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1514400/Groupe_LOccitane_Logo.jpg

SOURCE L’OCCITANE Group