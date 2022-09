L'OCS continuera de promouvoir la sécurité, la stabilité et la prospérité mondiales

PÉKIN, 14 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Un reportage du People's Daily :

Le président chinois Xi Jinping assistera à la 22e réunion du Conseil des chefs d'État de l'Organisation de coopération de Shanghai (OCS) dans la ville de Samarkand et effectuera des visites d'État au Kazakhstan et en Ouzbékistan du 14 au 16 septembre.

Cette année revêt une importance historique pour l'OCS : elle marque le 20e anniversaire de la signature de la Charte de l'OCS, ainsi que le 15e anniversaire de la signature du Traité de bon voisinage, d'amitié et de coopération des États membres de l'OCS.

Depuis sa fondation, l'organisation se conforme de près aux deux documents ci-dessus, tout en suivant l'esprit de Shanghai, en explorant une nouvelle voie de développement pour les organisations régionales et en donnant l'exemple en matière de coopération régionale et internationale.

Alors que le monde entre dans une nouvelle période de turbulence et de transformation, le rôle de l'OCS grandit et la demande de coopération des États membres s'accroît au lieu de diminuer.

Dans un contexte où le monde est confronté à une situation internationale compliquée, à des conflits qui surgissent fréquemment et à une rechute dans l'unilatéralisme et le protectionnisme, on s'attend à ce que l'OCS utilise sa force non seulement pour sauvegarder et favoriser la pratique d'un véritable multilatéralisme, mais aussi pour protéger la justice et l'équité internationales.

En tant que l'un des principaux fondateurs de l'OCS, la Chine valorise, soutient et promeut en tout temps le développement de l'organisation.

Depuis 2013, le président Xi a participé à de nombreux sommets de l'OCS, durant lesquels il a présenté une série de propositions et d'initiatives importantes visant à promouvoir le développement de l'OCS et la coopération régionale. Ces propositions et initiatives ont été reçues favorablement par les parties concernées.

Dans la Déclaration de Qingdao, les membres de l'OCS ont fait de la « construction d'une communauté avec un avenir commun pour l'humanité » une vision commune. L'organisation favorise la synergie entre la coopération Belt and Road et les stratégies de développement des divers pays et des différentes initiatives de coopération régionale comme l'Union économique eurasiatique, créant ainsi de nombreuses opportunités de développement régional.

L'Initiative mondiale de développement proposée par le président Xi a été reconnue par les parties concernées dans le cadre de l'OCS. Selon elles, l'initiative jouera un rôle d'une grande importance dans l'atténuation des difficultés de développement mondial actuelles.

La Chine prône l'indépendance et la sécurité pour tous et s'oppose à la confrontation en bloc et à l'atteinte à la stabilité régionale. Lors du Sommet de Samarkand, le président Xi et les parties concernées échangeront leurs points de vue sur les manières d'améliorer la construction de l'OCS dans la nouvelle ère et de gérer plus efficacement les grands défis internationaux et régionaux. Ces discussions favoriseront la sauvegarde d'un véritable multilatéralisme et la protection des droits et des intérêts légitimes des pays en développement, tout en contribuant grandement à la promotion de la paix et du développement régionaux.

Cette année marque le trentième anniversaire de l'établissement de liens diplomatiques entre la Chine et les cinq pays d'Asie centrale que sont le Kazakhstan, le Kirghizistan, le Tadjikistan, le Turkménistan et l'Ouzbékistan.

La prochaine visite du président Xi au Kazakhstan et en Ouzbékistan renforcera assurément la coopération entre la Chine et les cinq pays d'Asie centrale.

Au cours des 30 dernières années, les relations entre la Chine et le Kazakhstan se sont constamment renforcées pour atteindre de nouveaux niveaux. Les deux pays ont établi un partenariat stratégique global permanent qui s'avérera important pour soutenir la paix et la stabilité, tant à l'échelle régionale qu'à l'échelle internationale.

Il y a neuf ans, c'est au Kazakhstan que le président Xi a proposé la construction de la ceinture économique de la route de la soie, une composante de l'historique Initiative Belt and Road (BRI) qui comporte également la route maritime de la soie du 21e siècle. Les deux pays ont mis en œuvre une série de projets de coopération qui revêtent une importance stratégique et qui ont obtenu des résultats fructueux. Ces projets ont apporté des avantages tangibles aux deux peuples et sont un bon exemple de coopération gagnant-gagnant.

Les relations entre la Chine et l'Ouzbékistan ont progressé rapidement ces 30 dernières années. Les deux pays sont devenus non seulement de bons voisins qui s'accordent un respect et une confiance mutuels, mais aussi de précieux partenaires qui coopèrent de manière mutuellement bénéfique et de grands amis qui profitent des échanges interpersonnels.

À l'heure actuelle, d'importantes possibilités s'offrent aux deux pays pour améliorer leur partenariat stratégique global. Ils se sont engagés à réaliser un chiffre d'affaires commercial annuel de 10 milliards de dollars dès que possible et à fixer de nouveaux objectifs, et ont décidé de mettre en œuvre conjointement le plan quinquennal de coopération en matière d'économie, de commerce et d'investissement, ainsi que d'établir une liste de projets de coopération prioritaires pour l'avenir. Les deux parties continueront d'approfondir leur coopération en matière de connectivité, de réduction de la pauvreté et de soins médicaux.

La Chine soutient pleinement la présidence ouzbèke de l'OCS et est disposée à travailler avec le pays pour développer et stimuler ensemble leur économie nationale.

