L'Office européen des brevets confirme le brevet de Curadev concernant la cyclodextrine pour une nouvelle composition de matière

SANDWICH, Angleterre, 10 juin 2021 /PRNewswire/ -- La sulfobutyl éther β-cyclodextrine (SBE-β-CD) est utilisée comme excipient pour améliorer la solubilité et la stabilité d'une série d'ingrédients pharmaceutiques actifs, parmi lesquels figure en bonne place le voriconazole, médicament antifongique. En collaboration avec le professeur Steve Wicks et son équipe de l'université de Greenwich, Curadev a mis au point une nouvelle méthode de production de sulfoalkyle éther- β-cyclodextrine. La méthode a également permis la production de SBE-β-CD avec un degré de substitution moyen (DSM) élevé, ce qui n'était pas possible auparavant. Cela est particulièrement avantageux, car on pense que l'augmentation du DSM de la SBE-β-CD diminue sa toxicité. Curadev a demandé et obtenu un brevet européen le 18 avril 2018 qui protégeait à la fois la méthode de production de SBE-β-CD et les nouvelles compositions de SBE-β-CD ayant en soi un (DSM) élevé.

Nous sommes heureux d'annoncer que Curadev a défendu avec succès une contestation du brevet intentée par Ligand Pharmaceuticals lors d'une audience d'opposition tenue par l'Office européen des brevets et à laquelle prenaient part des représentants de Curadev et de Ligand le 18 mai 2021. Suite au verdict rendu par l'OEB, le Dr Anton Hutter, LLB, de Venner Shipley et avocat principal de Curadev, a déclaré : « C'est un excellent résultat, qui conforte notre point de vue selon lequel Curadev a mis au point un processus et un produit véritablement inventifs. »

