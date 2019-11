L'OMS décerne au ministère saoudien de la Santé 5 certificats de « Villes-Santé »

La plupart des « Villes-Santé » en Arabie saoudite sont dotées des critères d'infrastructure fournis par les services gouvernementaux. En 2016, le programme a pris son essor avec l'introduction du plan Vision 2030 de l'Arabie saoudite . Le programme s'est aligné sur le plan sous différents angles, notamment au niveau de l'initiative « Qualité de vie » et des objectifs qu'elle poursuit, de l'augmentation de l'espérance de vie, de la participation de la communauté et de la diversité des espaces verts. Il a également été mis en correspondance avec l'initiative de réduction du taux de chômage. Dans l'ensemble, le gouvernement vise à ce que trois villes saoudiennes figurent parmi les 100 meilleures villes où il fait bon vivre au monde.

La communauté participe sensiblement davantage aux processus décisionnels locaux. Les membres de la communauté, les organisations non gouvernementales et le secteur privé s'emploient à promouvoir les « Villes-Santé » afin qu'elles jouent un rôle dans les prises de décisions sociétales, afin de mieux utiliser les ressources de la ville.

Le programme des Villes-Santé contribue efficacement à représenter le Royaume en tant que modèle de réussite du Bureau régional de l'OMS pour la Méditerranée orientale lors de conférences et de forums internationaux. Sa participation à Sharjah, au Koweït, à Oman et à Belfast en sont quelques exemples. Il a également mené plusieurs initiatives fructueuses à l'échelle des villes. Ces initiatives ont ciblé tous les segments de la société, et ont servi des objectifs éducatifs, environnementaux, sanitaires et économiques.

Le programme vise à améliorer la santé publique, afin de faciliter et de stimuler la mise en œuvre d'autres campagnes, événements et programmes liés à la santé dans les villes. Des campagnes telles que la collaboration avec le programme de lutte antitabac ont abouti à des villes sans tabac. En outre, les critères du programme des Villes-Santé recoupent largement les Objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies. Tout ceci a rendu le programme plus prioritaire dans l'ordre du jour national.

