L'Open Compute Project Foundation annonce une nouvelle stratégie de conception conjointe matériel-logiciel

« La conception conjointe matériel-logiciel se concentre sur les logiciels qui nécessitent une connaissance approfondie du matériel pour optimiser les performances matérielles et accélérer le délai de mise sur le marché du matériel où les performances du système et l'empreinte écologique peuvent dépendre fortement des interactions logicielles et matérielles. Dans le cadre de la nouvelle stratégie de conception conjointe matériel-logiciel de l'OCP, nous sommes heureux d'avoir de nouvelles contributions de Microsoft et d'Intel et de poursuivre notre collaboration avec le projet SONiC de la Linux Foundation », a déclaré George Tchaparian, PDG de l'Open Compute Project Foundation.

La conception conjointe matériel-logiciel prend une nouvelle importance à mesure que les charges de travail logicielles se diversifient, ce qui nécessite du silicium spécialisé pour offrir des performances de pointe à un coût énergétique et écologique acceptable. Le logiciel système, ou micrologiciel, devra être conçu en utilisant la connaissance de l'architecture matérielle sous-jacente pour faire des compromis techniques appropriés le long de la courbe coût/performances permettant un logiciel plus écologique.

La contribution récente de Microsoft et d'Intel à la spécification Scalable I/O Virtualization est un exemple important de la stratégie de conception conjointe matériel-logiciel de l'OCP dans laquelle SIOV fournit une architecture matérielle et logicielle pour la virtualisation à grande échelle des E/S. Cette spécification est une évolution de SR-IOV (virtualisation d'entrée/sortie à racine unique) qui supprime les limitations de mise à l'échelle, permettant ainsi à des centaines et des milliers de MV (machines virtuelles) ou conteneurs logiciels de partager dynamiquement un pool de périphériques d'E/S répondant aux exigences des logiciels cloud natifs modernes d'aujourd'hui. L'OCP prévoit de développer une communauté saine autour de SIOV devenant un catalyseur pour stimuler l'innovation dans les architectures de silicium et de cloud.

La collaboration entre l'OCP et la Linux Foundation s'étend au projet SONiC. Conformément à la conception conjointe matériel-logiciel, la collaboration se poursuit autour du projet Switch Abstraction Interface (SAI) qui reste à l'OCP et SONiC maintenant à la Linux Foundation. L'OCP est heureux que cette collaboration lui permette de bénéficier d'une plus grande acceptation de SONiC par la communauté de développement logiciel de la Linux Foundation, ce qui crée une attraction envers le matériel de commutation reconnu par l'OCP et ouvre de nouveaux marchés verticaux pour les équipements reconnus par l'OCP. Alors que SONiC est le système d'exploitation de choix pour de nombreux opérateurs de centres de données hyperscale, d'autres segments de marché ont besoin de fonctionnalités spécialisées et SAI permettra au marché de choisir le SE de commutateur le mieux adapté à ses cas d'utilisation.

« Le marché de l'infrastructure de centre de données continue d'évoluer avec une diversité accrue du silicium attribuable à l'adoption de charges de travail d'IA et de ML. Cette diversité transforme le marché qui est sous pression pour fournir l'infrastructure de calcul hautes performances qui gère également sa puissance et son empreinte écologique. Ces combinaisons d'exigences font de la conception conjointe matériel-logiciel un impératif », a déclaré Ashish Nadkarni, vice-président du groupe, Systèmes d'infrastructure, Infrastructure mondiale chez IDC.

Soutien des principales parties prenantes

Intel (SIOV)

« Intel s'engage à faire des normes ouvertes le carburant qui alimente les écosystèmes inclusifs et innovants », a déclaré Ronak Singhal, associé principal et architecte en chef pour Intel Xeon Roadmap & Technology chez Intel. « En s'associant à l'Open Compute Project pour héberger la nouvelle spécification SIOV (Scalable I/O Virtualization), l'ensemble de l'écosystème des CPU et des périphériques PCIe peut accélérer l'adoption d'une virtualisation des E/S plus évolutive, efficace et hautes performances pour l'ère hyperscale. »

Microsoft (SONiC)

« Le système d'exploitation du réseau SONiC open source permet une innovation rapide dans l'ensemble de l'écosystème du réseau, et il a commencé par la définition de l'interface d'abstraction de commutateur (SAI ou Switch Abstraction Interface) à l'OCP. L'OCP et SONiC ont énormément contribué à leur croissance mutuelle au cours des dernières années. SONiC rejoint maintenant la Linux Foundation pour développer les communautés et les industries qu'elle dessert. L'OCP et la LF SONiC Foundation continueront de travailler en étroite collaboration sur les spécifications matérielles et SAI dans le cadre de la stratégie de conception conjointe matériel-logiciel de l'OCP », a déclaré Dave Maltz, membre du conseil d'administration de la SONiC Foundation et expert technique/vice-président d'entreprise, Microsoft.

Linux Foundation

« La Linux Foundation est heureuse d'accueillir SONiC, un leader dans les déploiements NOS de centres de données open source, dans notre communauté croissante de projets de réseaux ouverts et de communautés de développeurs », a déclaré Arpit Joshipura, directeur général, Réseaux, Edge et IoT à la Linux Foundation. « Alors que nous nous concentrons sur la composante logicielle de SONiC, nous sommes impatients de nous associer à l'Open Compute Foundation (OCP) pour aligner le matériel et les spécifications telles que SAI. »

