L'opérateur de centres de données DEAC construit un nouveau centre de données de grande envergure qui sera l'un des plus durables de la région baltique

RIGA, Lettonie, 6 mai 2022 /PRNewswire/ -- DEAC, l'un des plus importants opérateurs indépendants de centres de données d'Europe du Nord, construit un nouveau centre de données de grande envergure qui sera l'un des plus durables de la région.

Le centre de données DEAC de Riga est un lieu particulièrement attractif pour les entreprises internationales qui souhaitent y établir un centre d'externalisation, un back-office de données et une fonction de consolidation informatique, grâce à l'expertise et aux excellentes compétences de son équipe informatique.

Le nouveau centre de données permettra à DEAC de renforcer sa position de leader sur le marché des pays baltes et de fournisseur de services de premier plan pour les entreprises en Europe.

Le nouveau centre de données peut accueillir jusqu'à 1 000 baies de serveurs, ce qui garantit un taux minimal de disponibilité des services de 99,98 %. Le nouveau centre de données sera une installation de 10 MW qui obtiendra la certification internationale Tier III. DEAC fonctionnera avec des panneaux solaires sur place, sera entièrement alimenté par des énergies renouvelables et bénéficiera d'une alimentation de secours fournie par MY Neste Diesel.

« En collaboration avec l'opérateur de centres de données DLC, DEAC présente deux sites principaux à Riga et Vilnius et se développe rapidement en vue de devenir le réseau de centres de données le plus important et le plus complet des pays baltes », a indiqué Sébastien Bourget, associé directeur de Quaero Capital.

« C'est une occasion unique de construire un nouveau centre de données qui répond aux besoins des entreprises tout en prenant soin de notre environnement », a ajouté Andris Gailitis, PDG de DEAC.

DEAC est l'un des plus grands opérateurs indépendants de centres de données à énergie verte en Europe du Nord. Il appartient à Quaero European Infrastructure Fund II, un fonds d'investissement en infrastructures géré par la société de gestion d'actifs Quaero Capital. DEAC sert des milliers de clients dans plus de 40 pays en proposant des services informatiques innovants et en appliquant une approche commerciale individuelle et des technologies de pointe. Avec la société DLC, également détenue par Quaero European Infrastructure Fund II, DEAC présente deux sites principaux à Riga et Vilnius. DEAC dispose de points de présence dans les principales villes d'Europe centrale et orientale.

