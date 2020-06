L'Orange Bleue soutient les entreprises souhaitant fournir leurs services au gouvernement du Québec (Canada)

L'Orange bleue offre son expertise aux entreprises souhaitant vendre leurs services, produits ou technologies au gouvernement du Québec

QUÉBEC, 16 juin 2020 /PRNewswire/ -- Les gouvernements du monde entier sont à présent engagés dans une recherche permanente de fournitures médicales pour lutter contre la crise de la COVID-19 sur leurs territoires. Il en est de même pour le gouvernement de la province canadienne du Québec. Compte tenu de la situation actuelle, le cabinet L'Orange bleue affaires publiques inc. veut apporter son expertise aux entreprises souhaitant participer au processus de passation de marchés publics de la province.

Le réseau de la santé et des services sociaux du Québec fonctionne comme une entité entièrement autonome couvrant une panoplie impressionnante d'activités, et ce en exploitant des ressources et un degré d'autonomie considérables. En effet, le gouvernement du Québec dépense chaque année plus de 5 milliards de dollars en biens et services. Rien que pour son réseau de la santé et des services sociaux, le Québec achète plus de 40 000 produits uniques chaque année.

« La crise que nous vivons est sans précédent. Le gouvernement, à tous les niveaux, tente de mettre la main sur toutes sortes de fournitures », a déclaré le président de L'Orange bleue affaires publiques, Mathieu Santerre. « Le gouvernement du Québec est à la recherche de nombreux services, produits et technologies qui ne sont guère disponibles dans la province, ce qui offre aux entreprises non québécoises l'opportunité de participer à cette lutte contre COVID-19. Si vous pensez que votre entreprise est en mesure d'approvisionner le gouvernement du Québec, nous pouvons vous aider à conquérir ce nouveau marché », ajoute-t-il.

Vu de l'extérieur, le processus d'approvisionnement du réseau de la santé et des services sociaux du Québec peut paraître complexe. Cependant, L'Orange bleue a accumulé au fil des années une expertise hors pair dans ce domaine. L'Orange bleue est le partenaire par excellence de toute entreprise souhaitant accéder aux contrats proposés par le gouvernement du Québec.

L'Orange bleue affaires publiques inc. est un cabinet de relations publiques basée au Québec dont la mission est d'établir la norme en matière de méticulosité, d'audace et de probité dans toutes ses démarches de relations avec les gouvernements et les médias et, dans un sens plus large, dans les conseils en relations publiques qu'elle offre à ses clients.

