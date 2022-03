L'ordinateur industriel alimenté par OnLogic Raspberry Pi maintenant disponible, d'autres produits en cours de développement

Le Factor 201 et le futur Factor 202 sont alimentés par le Raspberry Pi CM4 et conçus pour l'informatique industrielle et l'IoT.

SOUTH BURLINGTON, Vt., 14 mars 2022 /PRNewswire/ -- OnLogic ( www.onlogic.com ), un fournisseur mondial de solutions industrielles connu pour ses PC industriels orange fiables, accepte maintenant les précommandes pour son nouvel ordinateur industriel Factor 201 . Il a aussi publié des informations sur son prochain Factor 202 . Les deux appareils sont alimentés par le Raspberry Pi Compute Module 4.

« Nous sommes ravis qu'OnLogic ait choisi de développer le Factor 201 autour de Raspberry Pi. L'utilisation de Raspberry Pi Compute Module 4 avec ses cartes porteuses personnalisées et son boîtier industriel a permis à OnLogic d'offrir à ses clients des solutions flexibles et fiables, et nous voyons le matériel Raspberry Pi être de plus en plus largement adopté dans l'industrie avec des produits comme celui-ci », a déclaré Gordon Hollingworth, directeur des produits chez Raspberry Pi Ltd.

« Lorsque Raspberry Pi a dévoilé le CM4, l'entreprise a indiqué que plus de la moitié des ordinateurs Raspberry Pi vendus étaient utilisés pour des applications industrielles et commerciales, a déclaré Maxx Garrison, chef de produit chez OnLogic. La communauté de Raspberry Pi possède déjà une vaste expérience dans la création de solutions pour l'industrie 4.0 et l'IoT grâce à Raspberry Pi. Notre objectif avec la série Factor 200 est de lui fournir de nouveaux outils pour continuer à innover, peu importe où ces systèmes seront installés. »

Le Factor 201 est compact, refroidi passivement et destiné à être utilisé comme passerelle industrielle, contrôleur d'automatisation ou ordinateur périphérique. Il offre une plage de température de fonctionnement de -20 à 60 °C, plusieurs options de montage et il peut être alimenté par PoE Power Delivery (PoE-PD), ce qui permet l'installation d'un câble unique pour l'accès au réseau et l'alimentation.

Le Factor 202 ajoutera des E/S numériques et analogiques. Un écran tactile capacitif de 2,7 pouces permet de mettre à jour l'état et de contrôler le système.

Le Factor 201 devrait être commercialisé dans les prochaines semaines. Le Factor 202 devrait être disponible plus tard cette année. Pour en savoir plus, consultez le site www.onlogic.com/factor200 ou contactez un spécialiste de solutions au +1 802 861 2300 ou à [email protected].

À propos d'OnLogic

OnLogic est un fabricant mondial d'ordinateurs industriels qui conçoit des ordinateurs hautement configurables et axés sur les solutions, destinés à assurer la fiabilité à la périphérie de l'IoT. Les systèmes d'OnLogic fonctionnent dans les environnements les plus difficiles du monde, permettant aux clients de résoudre leurs défis informatiques les plus complexes.

