L'Oréal Paris anuncia la búsqueda de historias de Women of Worth que crean un impacto positivo

NUEVA YORK, 23 de abril de 2020 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- L'Oréal Paris, la marca de belleza #1 del mundo, lanza la 15.a edición de su emblemática plataforma filantrópica Women of Worth. El programa hace una búsqueda, honra y aboga por mujeres que, de manera abnegada, ayudan a sus comunidades y fomentan el valor propio de los demás todos los días. Durante los pasados 14 años, L'Oréal Paris ha galardonado a 140 mujeres con $1.8 millones en total, ha expandido sus valiosas causas y les ha proporcionado una plataforma nacional para compartir sus historias y así crear un mayor impacto positivo en la vida de los demás. Ahora más que nunca, la marca L'Oréal Paris continúa enteramente dedicada a estas mujeres, con la noción de que, en tiempos de crisis, es crucial apoyar a quienes dan tanto de sí para ayudar a las personas más vulnerables entre nosotros. Con el espíritu de su eslogan icónico, "Porque tú lo vales", L'Oréal Paris anuncia hoy al público la convocatoria de nominaciones para las Women of Worth 2020 en WomenofWorth.com.

Desde ahora hasta el martes 30 de junio de 2020, puedes nominar a una mujer que dirija una organización sin fines de lucro que marque la diferencia en su comunidad, para que tenga la oportunidad de convertirse en una de las 10 homenajeadas de Women of Worth y recibir hasta $35,000 en donaciones. Además, les pedimos a los estadounidenses que compartan la historia de una mujer que sea verdaderamente inspiradora en su trabajo en el frente de lucha contra el coronavirus. L'Oréal Paris honrará a una de estas Women of Worth COVID-19 a lo largo del programa.

"El programa Women of Worth de L'Oréal Paris siempre se ha enfocado en enaltecer a mujeres de nuestro diario vivir que dedican su vida a servir a sus comunidades. Hoy, su labor para atender a una amplia gama de poblaciones vulnerables es más importante que nunca. L'Oréal Paris tiene una capacidad única de proporcionar una plataforma nacional a estas mujeres y sus causas, lo que ayuda a promover sus historias y conseguir recursos adicionales para las comunidades desatendidas", dijo Ali Goldstein, presidenta de L'Oréal Paris USA. "Estamos orgullosos de las 140 mujeres a quienes hemos rendido homenaje hasta la fecha y nos honra poder homenajear a más mujeres este año. Cada una de ellas es ejemplo del cambio que se puede lograr cuando creemos que todos lo valemos".

Además de brindar apoyo económico para su organización, L'Oréal Paris proporciona a cada una de las Women of Worth una plataforma para compartir su historia, y la oportunidad de crear una red de contactos que expanda su causa y cree un mayor impacto positivo. Las homenajeadas de 2020 se unirán a las 140 Women of Worth de años anteriores, quienes abogan por una amplia gama de causas e historias inspiradoras. Desde una sobreviviente de la terapia de reorientación sexual, quien enseña cómo afrontar la situación y seguir adelante a mujeres que pasan por lo mismo, hasta una adolescente que lucha contra el hambre y la indigencia en su comunidad, las polifacéticas Women of Worth reconocen su valor propio y lo infunden en los demás.

Desde 2005, L'Oréal Paris ha colaborado con Points of Light, la organización de servicio de voluntariado más grande del mundo, para organizar la convocatoria de nominaciones y dar la bienvenida a las homenajeadas a este grupo de mujeres que son un ejemplo brillante de que ayudar a la comunidad puede realmente cambiar el mundo. Cada una de las Women of Worth recibirá $10,000. La homenajeada nacional, elegida por el voto del público, recibirá $25,000 adicionales para su labor. Todas las homenajeadas de 2020 serán reconocidas y celebradas posteriormente este año.

Para obtener más información sobre Women of Worth, nominar a una mujer valiente que marca la diferencia en el mundo, o para saber más sobre las homenajeadas de años anteriores, visita www.WomenofWorth.com.

Para obtener más información sobre los innovadores programas, campañas y eventos de Points of Light, visita www.pointsoflight.org.

Sobre L'Oréal Paris:

La división L'Oréal USA, Inc. de L'Oréal Paris es una marca completa de productos de belleza dedicada a empoderar a las mujeres al proporcionarles productos y servicios lujosos e innovadores en el mercado de gran consumo. El eslogan emblemático de la marca, "Porque yo lo valgo", se creó en Estados Unidos en 1973 para celebrar la belleza y el valor propio intrínseco de las mujeres. Y por más de 100 años, L'Oréal Paris les ha proporcionado a las mujeres de todo el mundo productos en las cuatro categorías de belleza más importantes: tintes de cabello, cuidado del cabello, cuidado de la piel y cosméticos. Luego de inventar el tinte de cabello en 1909, L'Oréal sigue siendo una compañía líder en innovación de productos de cabello en las categorías de coloración, cuidado y estilo, con marcas como Superior Preference, Féria, Colorista, Elvive, la colección Ever y el espray de cabello Elnett Satin. L'Oréal Paris ofrece productos avanzados científicamente para el cuidado de la piel que han sido probados para abordar problemas individuales de la piel mediante sus reconocidas marcas Revitalift, Pure-Sugar, Pure-Clay, Age Perfect y Sublime Bronze. Los cosméticos icónicos de L'Oréal Paris incluyen la máscara superventas Voluminous Lash Paradise, así como las colecciones Infallible, True Match, Colour Riche, Voluminous, Age Perfect y Visible Lift. Para más información sobre L'Oréal Paris y obtener consejos personalizados, trucos de expertos y contenido exclusivo, visita www.lorealparisusa.com o síguenos en Instagram (@LorealParis), Twitter (@LOrealParisUSA), Facebook (@LOrealParisUSA) y Pinterest (@LOrealParisUSA).

Sobre Points of Light:

Points of Light es una organización mundial sin fines de lucro que inspira, equipa y moviliza a millones de personas para que puedan tomar medidas que cambien el mundo. Visualizamos un mundo en el que cada persona descubra el poder que tiene de marcar la diferencia, y se forjen comunidades saludables en sociedades dinámicas y participativas. Por medio de afiliados en 200 ciudades de 37 países y asociaciones con miles de organizaciones sin fines de lucro y corporaciones, Points of Light atrae a 5 millones de voluntarios para brindar 14 millones de horas de servicio cada año. Llevamos el poder humano a donde más se necesita. Para obtener más información, visita www.pointsoflight.org.

