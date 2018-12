L'Oréal Paris rinde homenaje a las extraordinarias Women of Worth en su 13.a celebración anual; Christy Silva, de Aidan's Heart Foundation, fue seleccionada como Homenajeada Nacional, y Jaha Dukureh, de Safe Hands for Girls, fue galardonada con el premio Karen T. Fondu Impact Award 2018.

NUEVA YORK, 6 de diciembre de 2018 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- L'Oréal Paris rindió homenaje a 10 mujeres que marcan una diferencia extraordinaria de manera abnegada en el mundo, en el 13.er evento anual de Women of Worth celebrado anoche. Women of Worth se inspira en el lema de L'Oréal Paris, "Porque tú lo vales", y celebra la belleza y el valor intrínseco de las mujeres que logran un impacto positivo en sus comunidades por medio de la filantropía. Las homenajeadas de este año representan una amplia variedad de causas, desde apoyar a las veteranas de guerra, enseñarles a los niños la importancia de ser bondadosos, hasta facilitar que haya una conexión significativa entre los padres encarcelados y sus hijos.

Líderes del pensamiento, filántropos y ejecutivos empresariales se reunieron en el hotel The Pierre, en la ciudad de Nueva York, para destacar a las homenajeadas de 2018 y proporcionar una plataforma nacional para contar sus historias. Cada una de las homenajeadas de Women of Worth recibió una subvención de $10,000 para sus organizaciones sin fines de lucro. Christy Silva, de Aidan's Heart Foundation, y Jaha Dukureh, de Safe Hands for Girls, recibieron un reconocimiento especial por su trabajo.

Luego de una votación pública a nivel nacional que se realizó a través de la internet, Silva fue seleccionada como la Homenajeada Nacional de 2018 entre miles de votos en el sitio web y las redes sociales de L'Oréal Paris. Silva recibió $25,000 adicionales para apoyar su causa, la cual crea conciencia sobre el paro cardíaco súbito. Jaha Dukureh, Homenajeada Nacional de 2015, recibió el premio Karen T. Fondu Impact Award. Dukureh fue reconocida por su trabajo continuo para proteger a las niñas y jovencitas que están en riesgo de sufrir mutilación genital. Desde que fue escogida como homenajeada de Women of Worth, la impactante labor de Dukureh ha crecido para llegar a más de 750,000 mujeres y niñas en África y los Estados Unidos mediante servicios de tutoría, actividades de participación comunitaria y recursos educativos. Para saber más sobre sus historias y causas, visita WomenofWorth.com.

"Cada año me siento maravillado con las homenajeadas de Women of Worth, quienes retribuyen y transforman la vida de otros de manera abnegada", dijo Tim Coolican, presidente de L'Oréal Paris. Karen T. Fondu, presidenta emérita de L'Oréal Paris y presidenta de Women of Worth, agregó: "El inquebrantable valor y la determinación de nuestras Women of Worth 2018 encarnan el espíritu de la marca L'Oréal Paris, y a través de nuestro compromiso con este programa, su trabajo continuará marcando la diferencia en generaciones futuras".

HOMENAJEADA NACIONAL DE WOMEN OF WORTH: CHRISTY SILVA, AIDAN'S HEART FOUNDATION, THORNDALE, PA

Silva creó Aidan's Heart Foundation después de que su hijo de siete años, Aidan, falleciera debido a un paro cardíaco súbito en el año 2010. En medio de su devastadora tragedia, Silva fundó la organización para crear conciencia y proporcionar educación y apoyo en la región del sureste de Pensilvania. Por medio de su organización, ofrece recursos de prevención y respuesta para el paro cardíaco súbito. Con esta subvención de $35,000 de L'Oréal Paris, Silva podrá brindar capacitación a miles de estudiantes de escuela secundaria para que se certifiquen en reanimación cardiopulmonar (CPR, por sus siglas en inglés) y podrá adquirir 35 desfibriladores externos automáticos (AED, por sus siglas en inglés) para escuelas y organizaciones juveniles.

GANADORA DEL PREMIO KAREN T. FONDU IMPACT AWARD: JAHA DUKUREH, SAFE HANDS FOR GIRLS, BRUFUT, GAMBIA

El Dr. Mehmet Oz, cirujano cardíaco y presentador de "The Dr. Oz Show", entregó el premio Karen T. Fondu Impact Award de este año a Jaha Dukureh por su causa, Safe Hands for Girls. Como una de las homenajeadas de Women of Worth de 2015, Dukureh fue reconocida por su labor vital para proteger a las niñas contra la mutilación genital en Gambia, África. Su liderazgo y pasión por servir a otros la ha llevado a convertirse en una Embajadora de Buena Voluntad de la ONU, nominada al Premio Nobel de la Paz y en una de las 100 personas más influyentes de la revista TIME en 2016.

"Es un honor y un privilegio ser parte de la comunidad de Women of Worth", comentó Jaha Dukureh. "Hace tres años, L'Oréal Paris proporcionó a Safe Hands for Girls la plataforma que necesitábamos para lograr un impacto duradero en miles de mujeres de todo el mundo. Estoy muy agradecida por su continuo apoyo para impulsar nuestra misión de inculcar un sentido de valor en las niñas de todas partes del mundo".

HOMENAJEADAS DE WOMEN OF WORTH DE 2018

Las homenajeadas de Women of Worth de L'Oréal Paris de 2018 fueron elegidas entre miles de nominaciones por su inquebrantable compromiso, impulso y deseo de mejorar la vida de quienes las rodean. Durante el evento, cada homenajeada fue presentada por celebridades y personas influyentes que tienen una conexión única y personal con su causa.

Shreya Mantha Charlotte, NC : Fundadora de Foundation For Girls , una organización social dirigida por jóvenes, cuyo propósito es cambiar el rumbo de la vida de niñas y jóvenes en situaciones de riesgo mediante programas de bienestar financiero, liderazgo, alfabetización digital, salud y bienestar.

Alisha Zhao Portland, OR : Fundadora de Kids First Project , una organización sin fines de lucro que ofrece programas y servicios a jóvenes sin hogar y que viven en refugios.

Hannah Dehradunwala Nueva York , NY: Fundadora de Nueva York , una organización que proporciona una plataforma para que compañías y grupos de hospitalidad corporativa donen excedentes de alimentos a neoyorquinos que sufren de hambre mediante recolecciones a pedido. , NY: Transfernation , con sede en, una organización que proporciona una plataforma para que compañías y grupos de hospitalidad corporativa donen excedentes de alimentos a neoyorquinos que sufren de hambre mediante recolecciones a pedido.

Genevieve Chase Sun Valley, ID : Fundadora de American Women Veterans , que se enfoca en crear conciencia sobre la contribución de la mujer al ejército, y en brindar a las veteranas un lugar para conectarse y abogar en nombre de las mujeres militares y veteranas.

Dra. Holly Jacobs Coral Gables, FL : Fundadora de Cyber Civil Rights Initiative , una organización sin fines de lucro que atiende a miles de víctimas de agresión sexual cibernética en todo el mundo, y lucha por la innovación tecnológica, social y legal para combatir este delito.

Jennifer Maddox Chicago, IL : Policía y fundadora de Chicago a convertirse en la mejor versión de ellos mismos al brindarles capacitación en habilidades para la vida, tutoría, apoyo académico, excursiones, resolución de conflictos, creación de currículums, voluntariado comunitario y talleres. : Policía y fundadora de Future Ties , una organización sin fines de lucro que ayuda a los jóvenes y las familias del lado sur dea convertirse en la mejor versión de ellos mismos al brindarles capacitación en habilidades para la vida, tutoría, apoyo académico, excursiones, resolución de conflictos, creación de currículums, voluntariado comunitario y talleres.

Laura Reiss , Boca Raton, FL : Fundadora de Kindness Matters 365 , una organización que inspira y educa a los niños sobre la importancia de estar agradecidos por quienes son, ser amables con ellos mismos y con los demás, y les muestra la amplia variedad de maneras en que pueden lograr un impacto positivo en sus comunidades y en el mundo.

Christy Silva Thorndale, PA : Fundadora de Aidan's Heart Foundation , una organización sin fines de lucro que tiene el compromiso de crear conciencia y brindar educación y apoyo para que haya comunidades en las que se proteja la salud cardíaca de los jóvenes mediante la prevención y atención del paro cardíaco repentino.

Betty Mohlenbrock San Diego, CA : Fundadora de Reading Legacies , una organización que tiene el compromiso de empoderar a niños y jóvenes que viven en áreas marginadas de bajos ingresos y a los que tienen padres o familiares en la cárcel, mediante experiencias de lectura compartida intergeneracionales.

Carolyn Keller Miami, FL : Fundadora de EBeauty Community, una organización sin fines de lucro que apoya a las mujeres que reciben tratamiento para el cáncer, mediante un programa de intercambio de pelucas.

