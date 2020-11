L'Oréal Paris se complace en presentar a Gemma Chan como su nueva embajadora global

"Gemma Chan es una prueba del éxito que ocurre cuando tienes la confianza para seguir tus propios sueños, y alzar la voz para que otros puedan seguir los suyos. Comprometida con sus causas con una fuerza femenina innata, es una fuente de inspiración más allá de la pantalla, para que las mujeres jóvenes sean el cambio. Estamos encantados de darle la bienvenida a Gemma a la familia." - Delphine Viguier-Hovasse, Presidenta de Marca Global de L'Oréal Paris.

FORJANDO SU PROPIO CAMINO

Después de graduarse en derecho por la Universidad de Oxford en 2004, recibió una oferta de trabajo en uno de los principales bufetes de abogados de Londres, pero lo rechazó. En cambio, decidió seguir su intuición para seguir sus sueños de forjar una carrera como actriz. Pasó un año trabajando como modelo para financiar sus estudios en el Drama Centre London, la escuela de actuación que produjo talentos como Emilia Clarke, Colin Firth y Pierce Brosnan. Tras sus primeros papeles en el teatro, Gemma consiguió apariciones en programas como 'Doctor Who' y 'Sherlock'. Todo esto antes de lograr su primer gran papel en la serie de ciencia ficción 'Humans'.

En 2018, ella irrumpió en Hollywood en la mayor comedia romántica de la década: 'Crazy Rich Asians', seguida de la primera película de acción de Marvel dirigida por mujeres, Capitán Marvel, un éxito internacional. Después de esto, Gemma regresó a la televisión británica en la serie de antología 'I Am' para 'Channel 4', de Dominic Savage, guionista y director ganador del BAFTA. La trilogía exploró la experiencia de tres mujeres en momentos que eran emocionalmente crudos, estimulantes y muy personales, con temas que incluyen relaciones, presión social, identidad y empoderamiento.

Gemma recibió críticas muy favorables por su actuación en 'I Am Hannah', de la cual fue co-desarrolladora y coautora. Este diciembre Gemma protagonizará junto a la realeza de Hollywood, Meryl Streep, en la comedia de Steven Soderbergh para HBO 'Let Them All Talk'. Y el próximo noviembre, la actriz hace un esperado regreso a la exitosa franquicia Marvel junto a Angelina Jolie y Salma Hayek en 'Eternals'.

UNA VOZ DE INCLUSIÓN

Para Gemma Chan, ser actriz le da la oportunidad de hablar sobre temas que le importan. Ella aboga por la inclusión y feminismo, valores en el corazón de L'Oréal Paris. Solía ser la única persona de color en el set cuando su carrera comenzaba. Así Gemma experimentó de primera mano tanto la necesidad de un cambio cultural como la existente resistencia a ese cambio. Transformando su apoyo a los grupos con poca visibilidad en una acción concreta, en 2019, la actriz fundó su propia compañía de producción, con la intención de ampliar voces y ayudando a contar las historias de las minorías. El alcance de su influencia positiva fue reconocido cuando fue coronada como una "Fuerza para el cambio" por British Vogue en la edición en la cual la Duquesa de Sussex fue la editora invitada.

ACTIVISTA PARA EL FUTURO

Gemma es una defensora de los derechos de la mujer y está en contra de conductas sexuales inapropiadas dentro de la industria cinematográfica y dentro de la sociedad en general. Fue una de los 190 signatarios del movimiento 'Time's Up' en 2018 y es miembro fundador y financiero contribuyente al Fondo de Justicia e Igualdad, el equivalente al Fondo de Defensa Legal para combatir acoso sexual, agresión y discriminación "Time's Up" en el Reino Unido. Aunado a su trabajo por la diversidad y la igualdad, Gemma es embajadora para las generaciones futuras. En su campaña por los derechos de los niños, ella es una patrocinadora de alto perfil de UNICEF Reino Unido.

"Siempre he creído que deberíamos aceptar y tomar nuestras diferencias como nuestra fortaleza. Así que estoy encantada de unirme a L'Oréal Paris, una familia de mujeres empoderadas de todos orígenes, unidas para mostrar el poder y la belleza de la diversidad. El mensaje de L'Oréal Paris a todas las mujeres: "cree en tu autoestima" es necesario hoy más que nunca." - Gemma Chan

#TÚLOVALES

GEMMA PARTICIPARÁ EN SU PRIMER CAMPAÑA GLOBAL CON L'ORÉAL PARIS ESTE NOVIEMBRE PARA REVITALIFT DERM INTENSIVES 3.5% PURE GLYCOLIC ACID CLEANSER.

