L'Oréal Professionnel dá início às celebrações de seu 110º aniversário com uma festa de abertura repleta de estrelas no icônico Carrousel du Louvre em Paris

Organizado por Nathalie Roos, Presidente da Divisão de Produtos Profissionais da L'Oréal e por Marion Brunet, Diretora-geral Internacional da L'Oréal Professionnel, com a presença da porta-voz internacional da L'Oréal Professionnel, Alexa Chung, a festa de abertura reuniu 1.700 Cabeleireiros de mais de 40 países, para compartilharem entre eles o know-how e as mais recentes inovações da marca francesa. Os convidados também tiveram direito a fantásticos espetáculos musicais ao vivo das artistas mundialmente famosas Juliette Armanet, Hollysiz, e DJ Sets com Kiddy Smile, seguido de Ofenbach.

Um défilé deslumbrante para apresentar «La French, Art of Hair Coloring»

Com a presença de 42 modelos internacionais como Anna Cleveland, Debrah Show and Georgina Grenville, penteados por gurus do cabelo como Adir Abergel, Anh Co Tran, Khun Gong, Godhands, bem como Odile Gilbert e John Nollet, o exclusivo Hair Show prestou homenagem às origens da L'Oréal Professionnel e ao estilo francês natural e chique por excelência, com sua combinação de atitude e sofisticação, venerado em todo o mundo. O desfile foi transmitido nas redes sociais para todas as comunidades pelo mundo.

Os presentes também foram convidados para conhecer 110 anos de inovação através de todos os icônicos produtos da L'Oréal Professionnel, mas também a nova inovação do produto MAJIREL GLOW e a inovação em Técnicas de Beleza STYLE MY HAIR PRO, o novo aplicativo da L'Oréal Professionnel, desenvolvido para transformar a consulta nos salões e que garante experiências inesquecíveis para os consumidores, um aplicativo de coloração multifuncional, com tecnologia try-on 3D e um catálogo digital exclusivo para oferecer uma experiência moderna, imersiva e personalizada. E está disponível, já com mais de 10.000 cabeleireiros usando o aplicativo em seu salão!

Entre as estrelas presentes na festa de abertura de ontem à noite estavam Catherine Deneuve, Alexa Chung, Virginie Ledoyen, Elsa Zylberstein, Ellen Von Unwerth, Stefi Celma, Alexandra Golovanoff, Camille Charrière, Alexis Mabille, Franck Provost.

Três dias de conhecimento, inovação e inspiração

Como parte das festividades decorrentes, a L'Oréal Professionnel também organizou, para todos os seus parceiros, uma série de workshops e masterclasses, dirigidas por um leque de anfitriões, oradores e mentores de prestígio, hoje e amanhã, no Palais de Tokyo, outro local emblemático de Paris.Estas sessões explorarão a assinatura da marca, «La French, Art of Hair Coloring», compartilhando o toque francês único da marca, bem como novos produtos e inovações digitais, com o lançamento de Majirel Glow e do aplicativo exclusivo para salões, Style My Hair Pro, para continuar inovando, compartilhando novas competências e criando um futuro apaixonante para a profissão de cabeleireiro. Além de tudo isso, a L'Oréal Professionnel organizará, esta segunda-feira à noite, a grande final internacional e a celebração do vencedor do Style & Colour Trophy na Salle Pleyel, em Paris.

