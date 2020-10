L'Oréal signe un accord de licence avec la biotech néerlandaise Micreos, leader mondial dans le ciblage bactérien par biotechnologies

CLICHY, France et LA HAYE, Pays-Bas, 29 octobre 2020 /PRNewswire/ -- L'Oréal et Micreos ont annoncé aujourd'hui la signature d'un accord de licence pour joindre leurs expertises en matière de biotechnologies et de microbiome cutané, la communauté des microorganismes qui résident sur notre peau. Par cet accord Micreos donne à L'Oréal accès à son endolysine, un type de protéine active en cosmétique. Cette technologie permet pour la première fois de ne cibler que les bactéries indésirables de la flore cutanée, responsables de diverses affections, tout en épargnant celles qui sont souhaitables.

Depuis 15 ans, la Recherche & Innovation de L'Oréal coopère avec des institutions scientifiques et conduit des études cliniques pour mieux comprendre les pouvoirs du microbiome cutané. Pour Laurent Attal, Vice-Président Recherche & Innovation de L'Oréal, « cet accord ouvre un champ très prometteur de la cosmétique hightech ».

Micreos a développé des thérapies bactériennes basées sur la technologie des phages et des endolysines. « Nous souhaitons que ce partenariat soit aussi fécond qu'innovant. L'Oréal est leader en soin de la peau depuis des décennies. Micreos est à la pointe des biotechnologies bactériennes ciblées. Nos efforts conjugués profiteront à des millions de personnes », déclare Mark Offerhaus, CEO de Micreos. Le programme de développement pharmaceutique de Micreos comporte des endolysines qui ciblent les staphylocoques liés à une série de pathologies, y compris cutanées.

À propos de Micreos

Micreos développe de nouvelles thérapies biologiques basées sur la technologie des phages et des endolysines. L'entreprise est considérée comme le leader de ce domaine. Elle a développé les premiers produits au monde à base d'endolysine pour la santé humaine, commercialisés sous la marque Gladskin, et sa technologie a été choisie comme l'innovation la plus marquante en Europe en 2018. Basée aux Pays-Bas, avec un siège à La Haye, Micreos dispose d'un centre technologique à Zurich, en Suisse et de trois unités commerciales distinctes : Pharma, OTC et Food Safety, qui opèrent aux Pays-Bas et aux États-Unis. Le programme pharmaceutique de Micreos comprend des composés contre S. aureus pour la dermatite atopique, les infections des plaies diabétiques et la septicémie. Micreos travaille en étroite collaboration avec l'ETH Zurich et de nombreux centres de recherche médicale et technologique, notamment le Erasmus Medical Center Rotterdam, le Public Health Lab Kennemerland, l'Academic Center for Dentistry d'Amsterdam et l'Université de Copenhague.

À propos de L'Oréal

Depuis plus de 100 ans, L'Oréal est dédié au métier de la beauté. Avec un portefeuille international de 36 marques diverses et complémentaires, le Groupe a réalisé en 2019 un chiffre d'affaires de 29,87 milliards d'euros et compte 88 000 collaborateurs dans le monde. Leader mondial de la beauté, L'Oréal est présent dans tous les circuits de distribution : le marché de la grande consommation, les grands magasins, les pharmacies et parapharmacies, les salons de coiffure, le travel retail, les boutiques de marque et le e-commerce.

L'Oréal s'appuie sur son excellence dans les domaines de la recherche et de l'innovation et ses 4 100 chercheurs pour répondre à toutes les aspirations de beauté dans le monde. L'Oréal a pris des engagements ambitieux en matière de développement durable à l'horizon 2030, associant l'ensemble de son écosystème pour une société plus inclusive et durable.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1278645/Micreos_Logo.jpg

SOURCE Micreos