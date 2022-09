L'Organisation de coopération numérique (DCO) annonce la Déclaration de Riyad sur l'IA au Sommet mondial de l'IA

RIYAD, Arabie saoudite, 15 septembre 2022 /PRNewswire/ -- À la suite d'une table ronde ministérielle organisée lors du sommet mondial de l'IA, les États membres de l'Organisation de coopération numérique (DCO) ont convenu d'adopter la Déclaration de Riyad sur l'appel à l'action en matière d'IA (RAICA), qui vise à utiliser la technologie de l'IA au profit des personnes, des communautés, des nations et du monde entier.

Day two of the Global AI Summit

La déclaration a été signée par tous les membres de la DCO, notamment Bahreïn, Chypre, Djibouti, le Koweït, le Maroc, le Nigeria, Oman, le Pakistan, la Jordanie, le Rwanda et l'Arabie saoudite.

L'appel à l'action vise à faire progresser l'engagement de la DCO à identifier et à résoudre les problèmes humanitaires actuels, émergents et futurs dans le domaine de l'IA. La déclaration met en évidence les différentes façons dont l'IA peut être utilisée comme outil pour améliorer la vie de millions de personnes dans le monde en améliorant la qualité du travail, en élaborant des politiques publiques mieux conçues et en renforçant l'efficacité de l'écosystème.

Deemah Al Yahya, secrétaire général de la DCO, a déclaré : « La DCO a été créée dans le but de créer une économie numérique inclusive grâce à la collaboration entre diverses entités à tous les niveaux. La déclaration RAICA est la concrétisation de cette idée. En signant cette déclaration, tous les États membres de la DCO réaffirment leur volonté commune de garantir un avenir meilleur pour tous en exploitant l'énorme potentiel de l'IA pour améliorer la vie des gens dans le monde entier. »

La déclaration présente sept piliers clés qui contribueront à faire de cet avenir une réalité. Chacun d'eux comporte des principes qui visent à trouver des méthodes permettant de s'assurer que les avantages de l'IA profitent à tous sans nuire à personne.

Réduire la fracture numérique

Autonomiser les communautés défavorisées

Promouvoir le développement numérique

Garantir l'équité et la non-discrimination

Favoriser l'innovation en matière d'IA

Combattre le changement climatique grâce à l'IA

S'engager dans la collaboration et la coopération internationales

La DCO a élaboré une série de domaines d'action pour faciliter la mise en œuvre de ces piliers. Pour ce faire, les pays membres s'efforceront de fournir à toute personne les ressources dont elle a besoin pour acquérir des connaissances en matière d'IA ; de travailler avec des organisations pour déterminer la manière d'utiliser l'IA pour promouvoir les droits de l'homme ; d'améliorer l'infrastructure numérique ; d'adopter des directives éthiques complètes en matière d'IA ; de développer des initiatives soutenues par l'IA pour relever les défis mondiaux ; d'utiliser l'IA pour réduire l'impact humain sur le climat ; et de mettre en place une collaboration multilatérale afin d'accélérer l'accessibilité de l'IA dans toutes les nations.

Pour consulter la déclaration complète, rendez-vous sur le site www.dcoinsights.com/RAICA

