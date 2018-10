L'Organisation des Nations unies choisit Arcadier, grand acteur de la construction de places de marché, pour vaincre les maladies non transmissibles dans le monde entier

La place de marché électronique permettra de fournir de manière rentable et efficace des éléments essentiels à la lutte contre les MNT aux programmes nationaux des MNT dans les pays à faibles ressources. Les MNT entraînent la mort de plus de 41 millions de personnes chaque année, soit l'équivalent de 71 % des décès à l'échelle mondiale .

La place de marché de lutte contre les MNT, qui devrait être lancée à la fin du premier trimestre 2019, sera commercialisée auprès des acheteurs approuvés au préalable, notamment les agences gouvernementales et les groupes non gouvernementaux, qui pourront s'approvisionner en éléments essentiels pour combattre les MNT. Le fait de se procurer ces articles sur une place de marché privée et mondiale permettra aux pays de mettre en commun leurs pouvoirs d'achat respectifs et de bénéficier de prix plus bas et d'une plus grande efficacité de la planification, de la fabrication et de la chaîne logistique.

Arcadier vise à déployer les places de marché dans 100 pays à faibles ressources dans les trois à cinq années à venir. Un groupe pilote de six pays représentant l'Asie du Sud-Est, l'Afrique, l'Europe centrale et le continent américain pourra acheter des articles approuvés au préalable et suivre une formation sur le système. Arcadier ouvrira de nouveaux bureaux en Europe et en Afrique de l'Est pour tisser des ponts entre ses opérations africaines et l'ONU.

Le Dr Mukesh Kapila, directeur général du Partenariat de lutte contre les maladies non transmissibles, a déclaré : « Le monde s'achemine vers la numérisation et l'ONU est constamment à la recherche de nouvelles technologies pour résoudre les grands problèmes planétaires. Nous sommes très heureux de nous associer à Arcadier pour créer la place de marché de lutte contre les MNT, qui réduira rapidement et en toute fiabilité les obstacles et les coûts dans la distribution de médicaments de qualité contre les MNT, de diagnostics pour dépister celles-ci et d'équipements connexes, là où ils sont le plus nécessaires. »

La place de marché s'appuie sur la plate-forme d'Arcadier, qui est en cours de développement depuis 2013 et qui a servi à créer plus de 7 000 places de marché dans plus de 130 pays.

Dinuke Ranasinghe, PDG d'Arcadier, a commenté au sujet de l'annonce : « Ce partenariat ajoute une puissante capacité opérationnelle à notre équipe et nous permet de passer du statut de fournisseur de places de marché à celui d'entreprise technologique qui gère et exploite des places de marché électroniques et mondiales, et qui représente potentiellement des milliers d'unités de gestion des stocks provenant de centaines de vendeurs, qui auront un impact sur la vie de millions de personnes à l'échelle planétaire. Nous sommes convaincus que l'expérience que nous avons acquise sur les marchés commerciaux du monde entier nous mènera au succès dans ce projet ».

Contact avec les médias

Kenneth Low

Relations publiques d'Arcadier

press@arcadier.com

www.arcadier.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/767486/Arcadier_Defeat_NCD_team.jpg

Related Links

http://www.arcadier.com