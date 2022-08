L'Organisation du tourisme de Séoul organise le concours mondial « Conscious Travel » (voyage conscient) avec la participation de l'OMT et d'Airbnb

La durabilité, une nécessité pour les voyages

SÉOUL, Corée du Sud, 3 août 2022 /PRNewswire/ -- Le gouvernement métropolitain de Séoul (SMG, « Seoul Metropolitan Government ») et l'Organisation du tourisme de Séoul (STO, « Seoul Tourism Organization », PDG Ki-yon Kil) ont annoncé que le Global Fair & Sustainable Travel Contest (Concours mondial du voyage équitable et durable) sera soutenu par Airbnb et l'OMT.

Prévu pour débuter le 21 juillet, le concours est officiellement réalisé avec la participation de l'OMT, car il a été inclus dans le Programme de travail 2022, un programme qui concrétise les valeurs fondamentales de l'OMT.

En outre, la promotion du concours à l'échelle mondiale dans le but de renforcer la sensibilisation au voyage équitable est en cours sous le parrainage d'Airbnb, une entreprise qui met l'accent sur le principe de « Vivre n'importe où » tout en partageant l'idée du voyage équitable.

Le concours mondial du voyage équitable et durable a été créé afin de diffuser la valeur du voyage équitable et de sensibiliser les citoyens du monde au voyage responsable. Il s'agit d'une réponse à la hausse de l'importance et de la sensibilisation aux voyages durables à l'échelle mondiale à la suite de la pandémie.

Selon les résultats de l'enquête de The Economist commandée par Airbnb, sur les voyageurs de la région APAC en 2022, 71,8 % ont répondu qu'ils pensaient que le caractère durable du voyage était devenu plus important en raison de la COVID-19. En outre, après la pandémie, la sensibilisation des voyageurs au voyage durable a évolué pour inclure à la fois les aspects économiques (46,7 %) et sociaux (41,3 %), au-delà de la seule question de l'environnement, qui était la principale préoccupation avant la pandémie. Cette nouvelle demande de pratiques de « voyage conscient » en ce qui concerne l'environnement, l'économie, la culture et d'autres aspects des communautés locales, devrait augmenter.

Le concours mondial du voyage équitable et durable se déroulera du 21 juillet au 21 août. Les participants peuvent soumettre des photos, des vidéos ou des textes sur le site officiel ( http://sustainable-travel.biz/ )

Aucune restriction n'étant imposée pour participer au concours, les participants du monde entier qui ont fait l'expérience d'un voyage équitable et durable peuvent y participer. Les candidatures peuvent être soumises par des particuliers, mais aussi par des organisations, par exemple des institutions, des écoles, des sociétés, des entreprises d'hébergement, etc.

Les particuliers et les organisations peuvent enregistrer des travaux personnels sous forme de photos, de vidéos ou d'écrits (en choisissant l'un des trois supports) qui rendent compte de leur expérience par rapport au thème « Mon voyage équitable et durable ».

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1869973/Proposal_Design_01_Poster_01.jpg

PDF - https://mma.prnewswire.com/media/1869974/official_ver.pdf

