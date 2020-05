L'organisme de recherche biomédicale public Luxembourg Institute of Health a chargé les Laboratoires Réunis Luxembourg et Ecolog International de réaliser un programme de dépistage national contre COVID-19 à grande échelle

Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, en collaboration avec le ministère de la Santé, a créé un groupe de travail dédié à la maladie COVID-19

Ce groupe a mis au point une stratégie de dépistage à grande échelle donnnant à l'ensemble de la population luxembourgeoise ainsi qu'aux travailleurs transfrontaliers la possibilité se faire tester sur base volontaire, avec le but de supporter la continuité économique et de briser le cycle de l'infection.

La division Eco-Care d'Ecolog fournit des solutions de dépistage mobiles adaptées aux besoins de la populations ainsi que des capacités de laboratoire analytiques modulables de haute fiabilité.

À propos de l'annonce du contrat, Ali Vezvaei, PDG du groupe Ecolog International, a déclaré : « Agir et mobiliser nos équipes et moyens technoloqiques rapidement en temps de crise fait partie de l'ADN d'Ecolog. Nous sommes fiers de contribuer avec notre Solution de dépistage et diagnostique à la sécurité et au bien-être de la société luxembourgeoise dans cette période difficile. Nous sommes convaincus que les tests à grande échelle sont le moyen le plus efficace d'aider à reprendre une vie économique et sociale. »

« Faites-vous tester ! C'est une contribution importante pour nous permettre de vivre plus librement dans les semaines et les mois à venir », a déclaré le professeur Ulf Nehrbass, CEO du Luxemburg Institute of Health.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1168501/Ecolog_International.jpg

Contact :

Ecolog Deutschland GmbH

Téléphone : +49 211 688 7500

[email protected]

www.ecolog-international.com

Related Links

https://ecolog-international.com



SOURCE Ecolog International