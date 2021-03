L'organisme mondial de financement des litiges Omni Bridgeway offre un financement aux détenteurs d'obligations de Folli Follie

GENÈVE, 22 mars 2021 /PRNewswire/ -- Aux détenteurs actuels et passés des 150 millions de francs suisses d'obligations 3,25 % 2017-2021 émises par FF Group Finance Luxembourg II SA et garanties par Folli Follie ISIN CH0385518052.

Cette offre de financement de litige ne prétend pas être complète et est qualifiée dans son intégralité en référence aux termes d'un accord d'achat de réclamations, d'un accord de cession de réclamations et d'un accord de financement de litige.

Cette lettre résume les principales conditions que la société Omni Bridgeway est prête à offrir comme arrangement de financement des litiges aux détenteurs des 150 millions de francs suisses d'obligations 3,25 % 2017 2021 (ISIN CH0385518052) émises par FF Group Finance Luxembourg II SA et garanties par Folli Follie Commercial Manufacturing and Technical S.A. (ISIN CH0385518052) (respectivement le(s) « détenteur(s) d'obligations » et les « obligations Folli Follie »). Alcimos Limited (« Alcimos ») coopérera avec Omni Bridgeway dans ses efforts pour réunir un groupe de demandeurs dans le cadre de l'accord de financement des litiges proposé.

Omni Bridgeway est un bailleur de fonds international bien établi qui a déjà conclu un accord de financement de litiges avec un groupe de détenteurs d'obligations Folli Follie d'une valeur nominale supérieure à 23 millions de francs suisses afin d'intenter une action devant les tribunaux suisses contre UBS AG (la « défenderesse ») en raison de son rôle de teneur de livres pour l'offre des obligations Folli Follie. Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan (Schweiz) GmbH (QE) a été engagé par le groupe pour plaider les réclamations fondées sur la responsabilité du prospectus.

Omni Bridgeway et Alcimos invitent les détenteurs d'obligations actuels et passés qui n'ont pas souscrits à l'action de groupe existante, à s'inscrire à l'action de groupe suivante au plus tard le 16 avril 2021. Pour que les détenteurs d'obligations puissent participer à l'action de groupe, objet de la présente offre, ils doivent avoir acheté les obligations Folli Follie avant le 2 mai 2018.

Omni Bridgeway s'est engagé à prendre en charge les coûts associés au litige des réclamations, sur une base sans recours selon les termes d'un accord de financement du litige et n'aura droit à aucun paiement (ni au remboursement de ses coûts financés) à moins que la stratégie de litige ne débouche sur un recouvrement. Aucun paiement à l'Omni Bridgeway ne pourra jamais être plus que le recouvrement ultime. En outre, Omni Bridgeway sera responsable des frais (de justice) et/ou des coûts que le défendeur pourrait encourir dans le cadre du processus de litige si l'affaire est perdue et que les demandeurs sont condamnés à payer des frais adverses.

Les détenteurs d'obligations actuels ou passés intéressés céderont leurs créances à CH0385518052 - Bonds Claims Enforcement GmbH, une entité qui a été créée pour faciliter la gestion efficace du processus de litige. En tant que tel, après avoir souscrit à l'action de groupe, il est prévu qu'aucune implication active dans le litige ne sera requise de la part des détenteurs d'obligations.

À PROPOS DE L'OMNI BRIDGEWAY

Omni Bridgeway est le leader mondial du financement et de la gestion des risques juridiques, avec une expertise dans les systèmes juridiques et de recouvrement de droit civil et de common law, et des opérations dans le monde entier. Omni Bridgeway propose le financement de litiges depuis le début de l'affaire jusqu'à l'exécution et le recouvrement après jugement. Depuis 1986, elle a une expérience reconnue en matière de financement de litiges et de procédures d'exécution dans le monde entier.

CONTACTS :

George Kintis | Directeur général d'Alcimos | +44 203 575 1250 | [email protected]

Jurriaan Braat | Directeur général EMEA | Omni Bridgeway | +44 22 818 6303 | [email protected]

SOURCE Omni Bridgeway