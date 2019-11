L'ouverture de MGI Latvia constitue une base pour la coopération entre la Chine et l'Europe dans le domaine des sciences de la vie

RIGA, Lettonie, 29 novembre 2019 /PRNewswire/ -- MGI a inauguré aujourd'hui à Riga, en Lettonie, une nouvelle installation pour des activités de recherche et développement et de fabrication visant à établir un pont entre la Chine et l'Europe dans le domaine de l'innovation en sciences de la santé.

Les nouvelles installations de MGI Latvia incluent un centre de fabrication de produits, un centre de séquençage haut débit, un centre de formation et un centre logistique. MGI établira également un centre d'innovation sino-européen pour la santé humaine sur le site même afin de renforcer la coopération des deux régions dans les domaines de la recherche en sciences de la vie et des applications commerciales, de promouvoir des projets internationaux à grande échelle sur le génome et de renforcer les échanges entre entreprises chinoises et européennes.

Le ministre des Affaires économiques de la République de Lettonie, Ralfs Nemiro, a déclaré : « La technologie et l'équipement de séquençage génétique de pointe de MGI nous aideront à mieux développer les capacités de recherche scientifique dans le domaine des sciences de la vie et à promouvoir les avantages liés au développement. »

L'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République populaire de Chine en Lettonie, Liang Jianquan, a indiqué qu'il s'agissait du premier centre des sciences de la vie et de technologie créé par une entreprise chinoise en Europe centrale et orientale. « Je pense que ce projet renforcera la coopération entre la Chine et la Lettonie en élargissant notre terrain d'entente », a-t-il déclaré.

Le président de MGI, Duncan Yu, a déclaré que la base lettonne est un investissement essentiel pour le développement des entreprises européennes, mais également une étape importante pour l'internationalisation de MGI. « Sur la base des biotechnologies existantes en Lettonie, MGI est persuadé de sa capacité à créer une plate-forme d'innovation dans le domaine des sciences de la vie centrée sur la technologie génétique en Europe, et ce en se servant de ses produits et technologies de pointe. Cette plate-forme contribuera à la mise en place d'un système d'assistance technique complet et d'une chaîne d'approvisionnement en produits permettant de répondre efficacement aux besoins des clients et d'acquérir une expérience approfondie du marché européen », ajoute-t-il.

Faisant aujourd'hui partie des États membres de l'UE, la Lettonie a développé une expertise en tant que centre de recherche et développement de nouveaux médicaments dans l'ex-Union soviétique. L'industrie de la biotechnologie fait également partie des stratégies de développement essentielles du pays.

La base de MGI Latvia compte accélérer le développement de son réseau mondial de fabrication et de marchés en Asie, en Europe et sur le continent américain, et ce pour établir un écosystème mondial. La nouvelle installation de 7 000 mètres carrés est située dans le parc Lidostas, à environ un kilomètre de l'aéroport international de Riga.

L'installation récemment mise en service en Lettonie appuiera d'importants projets de recherche tels que le projet Million Microbiome of Humans Project (Un million de microbiomes humains) lancé en octobre pour séquencer et analyser un million d'échantillons microbiens. Aujourd'hui à Riga, BGI Research et MGI ont annoncé une nouvelle collaboration avec des scientifiques du monde entier pour le séquençage d'ARN de cellule unique de 10 millions de cellules. Le but du projet 10 Million Single-Cell Transcriptome Project (scT10M) (en français, 10 millions de transcriptomes de cellules uniques) est de créer une cartographie complète de cellules uniques à partager avec la communauté scientifique pour mieux comprendre les sciences de la vie, notamment tout ce qui concerne la santé et les maladies humaines, la biologie des systèmes, l'évolution, le développement et la biodiversité.

En tant que représentant des principales institutions de recherche scientifique en Europe, le professeur Lars Engstrand du Karolinska Institutet a déclaré : « Je pense que cette installation attirera davantage de projets européens de recherche et d'innovation de premier rang et j'ai hâte de produire davantage de résultats de recherche scientifique à l'avenir. »

