L'Oxford Royale Academy annonce qu'elle a remporté pour la troisième fois le prestigieux Prix de la Reine

« Recevoir le Prix de la Reine à trois reprises depuis 2012 est une prouesse formidable », a déclaré William Humphreys, directeur général et fondateur de l'ORA. « Depuis la création de l'organisation, il y a 15 ans, nous avons parcouru un chemin passionnant et nous avons accueilli plus de 20 000 étudiants venus de quelque 160 pays pour étudier au Royaume-Uni. Je suis très heureux de voir les possibilités que nous offrons à nos étudiants et la façon dont ils les utilisent pour réussir dans la voie qu'ils ont choisie dans la vie. Je suis, par ailleurs, extrêmement fier de l'équipe de l'ORA, qui veille sans relâche à ce que nous offrions une expérience culturelle et pédagogique hors pair à chacun de nos étudiants. »

L'ORA estime que, pour se tracer une voie vraiment solide et couronnée de succès dans un monde extrêmement compétitif, les jeunes ont désormais besoin d'une plus grande prise de conscience du monde, d'expériences culturelles plus variées, de réseaux mondiaux plus étendus et, surtout, d'une orientation et de conseils personnels. Et c'est exactement ce que proposent les universités d'été de l'ORA. Les étudiants peuvent choisir parmi plus de 150 cours, tous conçus pour les aider à acquérir de l'assurance, de l'expérience et un avantage concurrentiel. En fonction du cours qu'ils choisissent, ils peuvent découvrir la vie quotidienne dans un collège de l'université d'Oxford, visiter certains des endroits les plus riches en patrimoine du Royaume-Uni, avoir un avant-goût d'un diplôme de médecine, construire une voiture en kit ou explorer l'intelligence artificielle et la blockchain, tout en travaillant continuellement avec leurs pairs du monde entier.

William poursuit : « Nombreux sont les jeunes qui sont en mesure de réussir merveilleusement sur les plans académique, personnel et commercial, mais ils ne sont tout simplement pas informés des possibilités qui s'offrent à eux. En apportant aux jeunes un avant-goût de l'enseignement supérieur d'élite, des expériences multiculturelles et des matières innovantes, nous pouvons les aider à cerner leurs atouts, leurs passions et leurs ambitions. Et souvent, ils vont saisir de nouvelles opportunités qu'ils n'auraient jamais cru pouvoir atteindre ou réaliser. Je peux témoigner à la première personne de la valeur de cette approche, car nous sommes très fiers du succès de nos étudiants, dont beaucoup ont continué leurs études dans certaines des meilleures universités du Royaume-Uni, comme les universités d'Oxford et de Cambridge et l'Imperial College London et ont par la suite très largement contribué à l'industrie et à la recherche britanniques ».

L'ORA est en outre vraiment persuadée que le Royaume-Uni doit continuer à attirer plus de talents internationaux au profit des étudiants étrangers et britanniques et veiller à ce que le Royaume-Uni reste un acteur de premier plan mondial dans des domaines comme la recherche, la technologie, l'enseignement et le commerce. Dans un rapport , récemment publié, du groupe parlementaire multipartite du Royaume-Uni sur les étudiants étrangers, il est clairement demandé que des mesures soient prises pour encourager les étudiants étrangers à faire leurs études au Royaume-Uni. Cela a été étayé par une annonce faite récemment par le secrétaire d'État au Commerce international, Liam Fox, et par le secrétaire d'État à l'Éducation, Damian Hinds, qui ont souligné l'ambition du gouvernement d'augmenter de 30 % le nombre d'étudiants étrangers qui choisissent de terminer leurs études supérieures au Royaume-Uni, et de porter ce nombre à 600 000 par an à l'horizon 2030.

William a déclaré : « Nous souscrivons sans réserve aux conclusions du rapport du groupe parlementaire multipartite et aux ambitions mises en avant par Liam Fox et Damian Hinds. L'arrivée d'étudiants étrangers apporte sans aucun doute des avantages au Royaume-Uni sur les plans économique, culturel et social. En ouvrant la porte à un plus grand nombre d'étudiants étrangers, nous nous réjouissons de contribuer à ce que le Royaume-Uni demeure en première ligne du commerce, de la recherche et de l'éducation ».

L'expérience « Oxbridge » (désignant les universités de Cambridge et d'Oxford), couplée à l'étendue des cours et à l'excellence de l'enseignement, a permis à l'ORA de connaître une croissance spectaculaire au cours des dernières années. L'institution offre désormais des cours variés, donnés depuis les hauts lieux de l'enseignement britannique riches en patrimoine que sont Cambridge et Oxford jusqu'au pôle universitaire américain incontournable qu'est Yale. Pour étayer cet essor, l'ORA a récemment acquis le remarquable manoir de Yarnton à Oxford, un manoir du XVIIe siècle qui appartenait autrefois aux ancêtres de la princesse Diana et qui sert désormais de centre d'études et de siège social de l'institution. Pour une entreprise qui a connu une telle croissance et une reconnaissance aussi grande, c'est certainement un autre signe que l'ORA ne fait que commencer à écrire son prochain chapitre, car elle continue à remettre en question les approches traditionnelles de l'enseignement, à nouer des relations internationales et à apporter au monde du commerce international et de la recherche des talents et une expérience de plus en plus exceptionnels.

À l'attention des rédacteurs en chef

À propos d'Oxford Royale Academy

L'Oxford Royale Academy est l'un des principaux fournisseurs internationaux d'universités d'été d'élite dans certaines des institutions les plus prestigieuses au monde, notamment l'université d'Oxford, l'université de Cambridge, l'université de St Andrews et l'université Yale aux États-Unis. Fondée en 2004, l'ORA a remporté à trois reprises le Prix de la Reine décerné aux entreprises (Queen's Award for Enterprise) et a accueilli jusqu'à présent plus de 20 000 étudiants issus de quelque 160 pays.

Mue par la ferme conviction que des études réussies ne se limitent pas à l'enseignement formel, l'ORA a pour optique d'offrir aux jeunes une fenêtre ouverte sur un monde de possibilités. En proposant des expériences culturelles et d'enseignement hors pair, l'ORA aide les jeunes à cerner leurs propres passions, talents et ambitions et les aide, par-dessus tout, à concrétiser leurs ambitions.

L'ORA propose non seulement des cours conçus pour les professions traditionnelles, comme le droit et la médecine, mais aussi des cours voués à repousser les limites de l'enseignement traditionnel, qui vont de la fabrication et la conduite de voitures en kit à l'IA et la blockchain. L'ORA offre également toute une palette d'expériences culturelles et d'ateliers visant à développer des compétences essentielles dans la vie, comme la prise de parole en public. Qu'ils soient destinés à former de futurs oncologues, réalisateurs ou entrepreneurs, les cours de l'ORA offrent aux jeunes des expériences inestimables pour les aider à prendre des décisions éclairées et à réussir dans la voie qu'ils ont choisie.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.oxford-royale.co.uk

