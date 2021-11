L'une des 10 principales entreprises de télécommunications du continent américain signe un contrat de plusieurs millions de dollars avec Darktrace

Sa clientèle en Amérique latine a augmenté de 45 % depuis le début de 2020

CAMBRIDGE, Angleterre, 24 novembre 2021 /PRNewswire/ -- Darktrace, un leader mondial de l'intelligence artificielle (IA) en matière de cybersécurité, a annoncé aujourd'hui que l'une des dix principales entreprises de télécommunications du continent américain avait signé un contrat de plusieurs millions de dollars pour l'adoption de la technologie Cyber AI, alors que ses activités en Amérique latine continuent de se développer.

Le géant des télécommunications a sélectionné des solutions parmi les familles de produits de Darktrace pour la détection, l'investigation et la réponse, y compris son produit de « réponse autonome », Darktrace Antigena. Il rejoint ainsi un nombre croissant de clients en Amérique latine qui adoptent l'approche axée sur l'IA de Darktrace en matière de cyberdéfense. Parmi ceux-ci figurent GMX Seguros, Totalsec, Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), Orbia, l'hôpital Albert Einstein et Grupo Energía Bogotá.

« Nous sommes très heureux d'accueillir de nouveaux clients importants en Amérique latine et d'étendre notre présence dans la région, à un moment où les équipes de Darktrace sont en croissance au Brésil, au Mexique et en Colombie, a déclaré Poppy Gustafsson OBE, PDG de Darktrace. Notre IA auto-apprenante est un allié unique pour les organisations, car elle leur permet de mettre rapidement un terme à la croissance constante des cybermenaces dans l'ensemble de l'infrastructure numérique, sans perturber les opérations commerciales normales. »

Darktrace continue également de multiplier ses collaborations en Amérique latine, avec des partenaires tels que AGT Networks, Neosecure, Data Warden, iSecurityQA et Mainsoft.

