L'UNE DES PLUS GRANDES FLOTTES D'AUTOBUS ÉLECTRIQUES D'AMÉRIQUE RÉVÈLE QUE LES COÛTS D'EXPLOITATION DES AUTOBUS EV UTILISANT DES CHARGEURS SANS FIL DE MOMENTUM DYNAMICS SONT LA MOITIÉ DE CEUX D'UN AUTOBUS À CARBURANT DIESEL

Momentum Dynamics a installé le premier système de charge sans fil à Link fin 2017 et a plus récemment terminé l'installation de quatre chargeurs inductifs de 300 kW en 2021, trois à Columbia Station et un à Leavenworth, dans l'État de Washington. Ces quatre chargeurs partagés prennent en charge tous les autobus électriques de Link et les maintiennent en service tout au long de la journée.

« Les chargeurs sans fil de Momentum ont changé la donne pour nous », a déclaré DeRock. « Ils rechargent nos autobus électriques pendant quelques minutes pendant l'escale entre les itinéraires et offrent une autonomie supplémentaire, ce qui permet à nos autobus de rester en service de 12 à 14 heures par jour, même pendant le froid rigoureux de l'hiver. Les autobus terminent généralement leur journée avec 40 à 50 % de charge de batterie restante, même les jours les plus froids. Les économies sont réelles et mesurables. Avec la disponibilité d'une énergie hydroélectrique peu coûteuse, propre et renouvelable provenant du fleuve Columbia et des coûts d'entretien réduits, l'expansion de notre flotte d'autobus électriques à batterie est une solution financièrement raisonnable pour lutter contre le changement climatique. »

Pour remplacer les autobus diesel vieillissants et permettre l'expansion du service, Link prendra livraison de trois autres autobus de 35 pieds au début de 2023 et de huit autres autobus de 30 pieds plus tard en 2023, qui utiliseront tous les chargeurs sans fil de Momentum pour prolonger l'autonomie et permettre l'efficacité opérationnelle.

« Nous sommes très heureux de soutenir Link Transit dans sa quête d'un avenir plus sain d'une manière économiquement avantageuse », a déclaré Andy Daga, PDG de Momentum Dynamics. « La recharge sans fil rend la gestion de la flotte très efficace, car le système offre une autonomie accrue et élimine le besoin d'un dépôt rempli de câbles et de chargeurs, qui sont tous sujets à l'usure et créent une situation dangereuse pour les travailleurs. Il s'agit du système de charge pour flottes le plus fiable et le plus rentable disponible aujourd'hui. »

Parmi les autres communautés qui utilisent désormais des chargeurs sans fil pour leurs autobus de transport en commun installés par Momentum Dynamics, citons Indianapolis, Martha's Vineyard, Chattanooga, TN, et de nouvelles installations dans l'État de Washington, l'Oregon, la Californie et d'autres États. Le nouveau terminal de l'aéroport international de Kansas City a été équipé de chargeurs sans fil pour soutenir leurs autobus qui transporteront les passagers entre le terminal et les parkings avec une flotte initiale de 7 (à terme 28) autobus qui seront maintenus en fonctionnement constant en utilisant seulement deux chargeurs sans fil partagés.

Momentum Dynamics, situé à Malvern, PA, est le leader mondial de la recharge par induction à haute puissance pour tous les types de véhicules électriques, y compris les voitures de particuliers, les autobus, les camions de livraison et les poids lourds. L'entreprise pratique l'innovation technologique de classe mondiale grâce à la conception modulaire et est reconnue pour les réalisations extraordinaires et l'expertise unique de ses ingénieurs et scientifiques. Momentum a remporté le prix des technologies émergentes 2019 du magazine Mechanical Engineering. Veuillez visiter www.momentumdynamics.com ou LinkedIn pour obtenir de plus amples renseignements sur Momentum.

