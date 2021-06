L'une des principales banques itlaiennes, Credem, utilise Temenos Infinity dans le cloud pour offrir des expériences numériques fluides

Temenos Infinity permet une mise sur le marché rapide de nouvelles expériences bancaires numériques, à commencer par une toute nouvelle application mobile pour les particuliers et les PME

La nouvelle application permet à Credem d'améliorer considérablement son expérience client et de réaliser une expérience omnicanale de premier ordre

GENÈVE, Suisse, 22 juin 2021 /PRNewswire/ -- Temenos (SIX : TEMN), l'éditeur de logiciels bancaires, a annoncé aujourd'hui que Credito Emiliano S.p.A. (Credem), l'une des dix premières banques italiennes, a mis en ligne une nouvelle application mobile, basée sur Temenos Infinity, afin d'accélérer sa stratégie de banque numérique. Temenos Infinity, qui fonctionne sur le cloud public, permettra à Credem de développer plus rapidement et plus facilement des services bancaires numériques sans friction, personnalisés et sécurisés qui l'aideront à attirer de nouveaux clients et à les fidéliser à long terme.

Credem a déjà lancé une nouvelle application mobile entièrement renouvelée, développée en seulement neuf mois grâce à Temenos Infinity. La nouvelle application offre un ensemble de fonctionnalités de base pour les particuliers et, grâce à la rapidité accordée par Temenos Infinity, sera enrichie de nouvelles fonctionnalités dans une démarche d'amélioration continue. Une version pour les petites entreprises suivra dans quelques mois. Il comprend des fonctionnalités qui permettent de transférer de l'argent, de visualiser les transactions, de vérifier et de gérer les cartes, y compris la recharge des cartes prépayées et les recharges par téléphone, et de lancer une discussion instantanée avec les agents du service clientèle ou de visualiser l'emplacement des distributeurs automatiques les plus proches.

Sur un marché italien très concurrentiel, la nouvelle application de Credem, avec son interface client et son expérience utilisateur avancées, contribuera à renforcer la réputation numérique de la banque et lui donnera un avantage pour concurrencer les grandes banques et, en fin de compte, accroître sa part de marché.

Temenos Infinity permet à Credem de créer des expériences numériques intuitives et très engageantes à l'aide d'une plate-forme de développement à code réduit. Cela simplifie le processus et permet de gagner du temps et de l'argent. Cela signifie également que Credem peut réimaginer la manière de s'engager avec ses clients d'une toute nouvelle manière à travers les canaux numériques et physiques, en créant une expérience cohérente et transparente.

Temenos Infinity fournit un portail permettant au personnel de la banque de gérer et d'aider les titulaires de comptes dans leur parcours bancaire. Il rassemble tout ce que le banquier a besoin de savoir sur son titulaire de compte dans une interface web pratique, avec une correspondance des données que le titulaire de compte voit depuis sa propre interface mobile ou en ligne. Les banques utilisant Temenos Infinity ont vu l'engagement des clients augmenter jusqu'à 300 % sur leurs applications en 2020, le segment qui a connu la plus forte croissance étant celui des baby-boomers et de la génération X.

Fabio Caliceti, responsable des canaux numériques, Credito Emiliano, a commenté : « Avec Temenos, nous avons pu développer rapidement une expérience bancaire mobile pour rivaliser avec les meilleurs en Italie. Temenos Infinity nous offre la plate-forme dont nous avons besoin pour créer et gérer efficacement des expériences bancaires numériques exceptionnelles qui suivent l'évolution des besoins des clients. Elle est stratégique pour nos plans de croissance numérique et nous permet d'assurer l'avenir de nos relations avec nos clients. »

David Macdonald, président de Temenos pour l'Europe, a déclaré : « L'innovation numérique dans le secteur bancaire est florissante en Italie, et c'est un marché important pour Temenos où nous avons une présence forte et croissante. Nous sommes donc ravis que Credem ait choisi notre plate-forme bancaire numérique pour accélérer sa stratégie numérique. Credem a montré comment Temenos Infinity peut offrir des expériences mobiles numériques exceptionnelles dans un délai très court. Les attentes des clients évoluent constamment, mais grâce à l'innovation continue et aux capacités de déploiement de la plate-forme, Credem aura toujours une longueur d'avance sur la concurrence. »

Credem utilise Temenos Infinity sur le cloud public avec Amazon Web Services afin d'atteindre l'efficacité, la sécurité et la résilience de l'hyperscaler pour ses services bancaires numériques. Temenos Infinity est cloud-native et cloud-agnostique, et est également disponible en tant qu'offre SaaS sur The Temenos Banking Cloud.

Temenos Infinity stimule l'acquisition de clients et l'engagement des services bancaires numériques grâce à ses analyses avancées, permettant aux institutions financières d'augmenter les revenus numériques de 5 fois et de réduire le temps d'accueil des clients de 75 %. Les institutions financières qui utilisent Temenos Infinity enregistrent un Net Promoter Score supérieur de 20 %.

Temenos Infinity est utilisé par plus de 650 banques dans le monde et reconnu comme un leader du marché dans le rapport d'Omdia sur les plates-formes bancaires numériques et un leader de l'engagement bancaire numérique par Forrester.

Après le lancement réussi de son application mobile, Credem prévoit de s'appuyer sur Temenos Infinity pour améliorer l'expérience client dans le domaine de la banque par Internet plus tard en 2021.

À propos de Credito Emiliano S.p.A.

Credito Emiliano S.p.A. (Credem) est une banque italienne basée à Reggio Emilia, en Émilie-Romagne. La banque est cotée à la Bourse italienne. Credem compte plus de 6 000 employés et est présent sur différents marchés : Banca Credem (banque de détail), Credem Banca d'Impresa (banque d'entreprise), Credem Private Banking.

À propos de Temenos

Temenos AG (SIX: TEMN) est le leader mondial des logiciels bancaires. Plus de 3 000 banques dans le monde, dont 41 des 50 premières banques, font confiance à Temenos pour traiter à la fois les transactions quotidiennes et les interactions avec les clients de plus de 1,2 milliard de clients bancaires. Temenos propose des logiciels cloud-native, cloud-agnostiques et basés sur l'IA de front office, bancaires, de paiement et de gestion de fonds, qui permettent aux banques d'offrir une expérience client omnicanal harmonieuse et d'atteindre l'excellence opérationnelle.

Le logiciel Temenos a prouvé qu'il permet à ses clients les plus performants d'atteindre des ratios coût-revenu de 26,8 %, soit la moitié de la moyenne sectorielle, et un rendement de capitaux propres de 29 %, soit trois fois la moyenne du secteur. Ces clients investissent également 51 % de leur budget informatique dans la croissance et l'innovation par rapport à la maintenance, soit deux fois la moyenne sectorielle, prouvant ainsi que les investissements informatiques des banques ajoutent une valeur tangible à leur activité.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.temenos.com.

Temenos