L'unique version 2022 du Michter's 10 Year Rye est prévue pour juillet

Le Michter's 10 Year Rye est un produit d'un seul tonneau. Il s'agit d'un rye de style Kentucky fabriqué à partir d'une quantité raisonnable de maïs et d'orge pour donner un équilibre et une complexité supplémentaire à l'épice de son grain de seigle. « Le Michter's 10 Year Rye de cette année continue d'offrir une expérience cohérente, riche et complexe, avec de belles épices et des agrumes entourés de chocolat décadent, de caramel et de fruits. C'est l'équilibre exceptionnel entre la douceur et les épices, avec un soupçon subtil de maturité du chêne, qui rend le Michter's si spécial pour ceux qui apprécient un rye de style Kentucky », a observé Andrea Wilson, maître de la maturation chez Michter's.

Michter's a une longue et riche tradition d'offre de whiskys américains traditionnels de qualité exceptionnelle. Chacun de ses produits, dont la production est limitée, est vieilli jusqu'à sa maturité maximale. Le portefeuille très apprécié de Michter's comprend du rye, du bourbon, du sour mash whiskey et du whisky américain. Actuellement, tous les types de Michter's sont attribués car la demande dépasse l'offre. En octobre 2021, Michter's a été désigné comme le whisky américain le plus admiré dans une enquête menée dans 25 pays. En janvier 2022, Michter's a été désigné comme la marque de whisky américain la plus vendue par Drinks International dans son rapport annuel sur les marques.

