L'unité commerciale Vision de VVDN étend ses capacités de conception et de fabrication de solutions de caméras haut de gamme avec l'IA/ML

SAN JOSE, Californie, 17 février 2021 /PRNewswire/ -- VVDN Technologies étend ses capacités de conception et de fabrication de solutions de caméras haut de gamme avec un traitement IA avancé. L'unité commerciale Vision de VVDN a investi dans l'acquisition d'expertise sur plusieurs plates-formes de caméras intelligentes haut de gamme, y compris la fonctionnalité de traitement IA pour fournir des analyses de pointe rapides avec une consommation d'énergie réduite.

Les plates-formes haut de gamme élargissent les possibilités de développement de caméras et de solutions de vision équipées d'IA, permettant un large éventail d'applications dans les secteurs de la surveillance, de l'entreprise, de la gestion de flotte, de la consommation, du commerce de détail, des villes intelligentes et des équipements industriels. VVDN possède l'expérience du développement et de la fabrication des solutions mentionnées ci-dessous dans le domaine des caméras et de la vision pour les OEM et les sociétés de produits :

Caméras embarquées

Caméras de vidéoconférence

Caméras de surveillance de sécurité/NVR

Caméras thermiques avec analyse vidéo

Caméras haut de gamme 360 degrés

Solutions pour l'industrie automobile

Sreejith, vice-président de l'unité commerciale Vision, a déclaré : « VVDN investit dans l'espace de Vision et l'un des principaux domaines du secteur Vision est celui des plates-formes intelligentes haut de gamme, qui est considéré comme la prochaine étape dans l'espace de la vision. Notre équipe dispose d'une expertise éprouvée et approfondie dans des domaines tels que l'intégration de deux capteurs, l'assemblage vidéo, le réglage d'images, l'IA/ML, la modélisation de données et l'informatique de pointe, qui permettent de proposer aux clients des solutions sophistiquées et sécurisées basées sur des caméras. »

Travaillant sur tous les sous-ensembles de l'IA, y compris le machine learning, le deep learning et le réseau neuronal convolutionnel (CNN), VVDN développe des dispositifs de caméra à faible consommation d'énergie, basés sur l'IA en périphérie. De plus, les laboratoires vidéo dédiés de VVDN aident à tester et à valider efficacement des solutions. La société entretient des relations étroites avec les fournisseurs de silicium et dispose d'une infrastructure solide. Elle fournit les meilleures solutions de caméra/vision de leur catégorie aux OEM mondiaux de premier et deuxième niveaux dans divers secteurs industriels.

Vivek Bansal, président d'Engineering - Vision a déclaré, « Les clients recherchent des solutions basées sur les dernières avancées en matière de caméras, d'IA et de vision par ordinateur. Les cas d'utilisation de l'industrie exigent aujourd'hui une intelligence puissante sur les appareils, le traitement des caméras et la sécurité. Comprenant parfaitement la montée en puissance de l'intelligence artificielle, VVDN a beaucoup investi pour acquérir des compétences sur les dernières plates-formes disponibles auprès de toutes les grandes sociétés de silicium du marché. En outre, nos services de bout en bout, de l'ingénierie à la fabrication, font de nous le partenaire privilégié de nos clients. Aujourd'hui, les OEM mondiaux capitalisent sur nos capacités et notre expérience et font concevoir, développer et fabriquer leur solution de nouvelle génération dans des délais de commercialisation accélérés. »

Pour en savoir plus sur les services et les offres de VVDN Vision Industry, veuillez nous envoyer un courriel à l'adresse suivante [email protected]

