L'université d'intelligence artificielle Mohamed bin Zayed des Emirats Arabes Unis et l'Institut israélien des Sciences Weizmann signent le premier protocole d'accord du genre pour collaborer dans le domaine de la recherche sur l'IA

Le protocole d'accord, qui est le premier du genre à être signé entre deux instituts d'enseignement supérieur des EAU et d'Israël, couvre un éventail de possibilités de collaboration, notamment des programmes d'échange d'étudiants et de stagiaires postdoctoraux, des conférences et des séminaires, diverses formes d'échange entre chercheurs, le partage de ressources informatiques et la création d'un institut virtuel commun pour l'IA.

Cela fait suite à l'accord de paix historique, qui établit une normalisation complète des relations entre les EAU et Israël.

Le protocole d'accord a été signé virtuellement par Son Excellence Dr. Sultan Ahmed Al Jaber, ministre de l'Industrie et des Technologies de pointe des Émirats arabes unis et Président du Conseil d'Administration de MBZUAI, et le Président de l'Institut Weizmann, le Professeur Alon Chen, en présence de représentants de MBZUAI et de l'Institut Weizmann.

MBZUAI est la première université de recherche en IA de niveau supérieur au monde. Basée à Abu Dhabi, l'Université propose des programmes de maîtrise et de doctorat en vision par ordinateur, apprentissage automatique et traitement du langage naturel. MBZUAI introduit un nouveau modèle d'université et de recherche en IA, permettant aux étudiants et aux professeurs d'accéder aux systèmes d'IA les plus avancés au monde afin de libérer tout le potentiel de cette technologie.

L'Institut des Sciences Weizmann est l'une des institutions de recherche multidisciplinaire les plus importantes au monde et propose des diplômes de niveau master et doctorat dans cinq facultés. Il est connu pour sa vaste exploration des sciences naturelles et exactes. Les scientifiques de l'Institut font progresser la recherche sur le cerveau humain, l'intelligence artificielle, l'informatique et le cryptage, l'astrophysique et la physique des particules.

Dr. Al Jaber a déclaré: "En tant qu'université pionnière, MBZUAI recherche des partenariats avec des leaders dans leurs domaines respectifs afin d'approfondir notre compréhension scientifique collective et de repousser les limites de l'innovation technologique. Par conséquent, je me réjouis de l'opportunité de collaborer avec un établissement aussi renommé que l'Institut Weizmann des Sciences. Grâce à ce protocole d'accord, nous pouvons tirer parti de l'expertise de nos deux instituts pour utiliser l'intelligence artificielle pour relever certains des défis les plus urgents au monde, du COVID-19 au changement climatique et au-delà."

Le professeur Alon Chen a commenté: «Nous sommes ravis d'avoir l'opportunité de collaborer avec cette institution unique et pionnière et de faire progresser ensemble le domaine de l'intelligence artificielle. En tant que neuroscientifique, je crois que l'IA est l'extension du pouvoir et de la complexité du cerveau humain dans le domaine numérique, et les implications seront vastes, affectant nos vies et notre santé, ainsi que l'économie mondiale. On dit que la science ne connaît pas de frontières. J'ai bon espoir que cette collaboration, entre scientifiques d'une même région, sera un exemple éclatant de cette expression, et qu'elle repoussera les limites de la connaissance humaine".

