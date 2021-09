L'université d'intelligence artificielle Mohamed bin Zayed lance un programme exécutif pour les hauts responsables du gouvernement et les dirigeants d'entreprise des EAU

Les six cours du programme, qui comprennent des forums de discussion, des modules interactifs, des réseaux industriels et des devoirs, seront dispensés par des instructeurs issus d'institutions universitaires de premier plan, des cadres de multinationales et des membres du corps enseignant de l'université. Il s'agit notamment du professeur Eric Xing (président de MBZUAI), du professeur Sir Michael Brady (professeur émérite de l'université d'Oxford), du professeur Daniela Rus (directrice du laboratoire d'informatique et d'intelligence artificielle du MIT), du professeur Michael Jordan (professeur émérite Pehong Chen de l'université de Californie à Berkeley), du professeur Tom Mitchell (professeur d'université à l'université Carnegie Mellon), du Dr Kai-fu Lee (président-directeur général de Sinovation Ventures), etc.

Son Excellence le Dr Sultan Ahmed Al Jaber, ministre de l'Industrie et des Technologies avancées des EAU et président du conseil d'administration de MBZUAI, a déclaré : « Après la création de l'Université d'intelligence artificielle Mohamed bin Zayed en 2019, la révélation aujourd'hui du programme exécutif MBZUAI illustre, une fois de plus, la détermination des Émirats arabes unis à être à l'avant-garde des technologies et des innovations qui façonnent l'économie mondiale. »

« Adapté aux besoins de certains des plus hauts responsables du gouvernement et des dirigeants d'entreprise des EAU, le programme exécutif MBZUAI dote les décideurs de tous les secteurs d'activité des moyens de tirer parti des avantages de l'IA pour forger le succès futur de leurs organisations respectives, dans la perspective des ambitions de la nation pour les 50 prochaines années. »

L'intelligence artificielle est au cœur du programme national de croissance économique des Émirats arabes unis. Elle a le potentiel de débloquer une nouvelle croissance significative des secteurs bien établis et d'ouvrir la voie à des modèles commerciaux entièrement nouveaux et à des technologies innovantes, a ajouté S.E. le Dr Al Jaber.

Le professeur Eric Xing, président de MBZUAI, a déclaré : « Les décideurs qui comprennent les technologies et les processus alimentés par l'IA seront à l'avant-garde de secteurs aussi variés que les soins de santé, l'agriculture, l'énergie, l'urbanisation, les transports, la défense, etc. Pour que les Émirats arabes unis jouent un rôle de premier plan dans le modelage des industries du futur, il est impératif que nos décideurs du gouvernement et des entreprises s'engagent activement dans l'apprentissage de l'IA. Je suis convaincu que le programme exécutif MBZUAI procurera à ces dirigeants cet avantage concurrentiel. »

Sa première cohorte, composée d'une quarantaine de cadres supérieurs, suivra pendant 12 semaines des cours pratiques en ligne et des séminaires sur les aspects commerciaux, éthiques et politiques de l'industrie de l'IA. La date limite d'inscription est le 7 octobre, tandis que le 23 octobre 2021 est le premier jour de cours.

Les six cours du programme comprennent : une introduction à l'IA ; l'IA, l'apprentissage automatique et l'économie ; la cognition et l'intelligence visuelles ; la cognition et l'intelligence linguales ; l'avenir de la robotique et l'éthique et l'élaboration de politiques en matière d'IA.

