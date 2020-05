L'Université du Texas s'appuie sur Planon pour sa conformité GASB 87

PARIS, 20 mai 2020 /PRNewswire/ -- Planon, leader mondial de l'édition de solutions pour la gestion de l'immobilier et le Facility Management, a annoncé que l'Université du Texas a choisi la solution de comptabilisation des contrats de location de Planon pour sa mise en conformité à la norme GASB 87 qui s'impose aux organisations publiques des États-Unis.

L'Université du Texas (University of Texas System, UT System) est l'une des plus grandes organisations d'enseignement supérieur du pays avec près de 240 000 étudiants dans 14 établissements et un budget de fonctionnement annuel de 21,1 milliards de dollars.

UT System recherchait une plateforme capable de réaliser les calculs requis par les nouvelles normes comptables et de s'intégrer à son ERP. Pour trouver un partenaire fiable à long terme, l'organisation a examiné plusieurs fournisseurs et solutions dédiées à GASB 87, une règlementation pour les organisations publiques et universités des États-Unis liée aux normes comptables ASC 842 et IFRS16.

En 2019, de nouvelles normes de comptabilisation des locations ont été adoptées, modifiant la façon dont les baux sont identifiés, mesurés et déclarés. Le principal changement consiste à ne plus enregistrer les loyers en charges, mais à calculer et déclarer les actifs et passifs correspondants dans les bilans selon un modèle comptable unifié, à l'exception des actifs de faible valeur ou des contrats de location de 12 mois ou moins.

« UT System s'est engagé à maximiser l'efficacité de ses huit universités et de six établissements de santé », a déclaré Fred Guelen, Directeur des opérations nord-américaines chez Planon. « Planon est fier d'accompagner UT system avec sa solution de comptabilisation des locations conforme à GASB 87. »

À propos de Planon

Leader mondial disposant de plus de 35 ans d'expérience, Planon édite des logiciels innovants qui aident les entreprises propriétaires et les occupants de biens immobiliers à optimiser la performance de leur environnement de travail en simplifiant les processus métier et en rationalisant les coûts.

Planon a de manière constante été désigné comme un leader mondial dans son domaine par plusieurs cabinets d'études indépendants et sociétés de conseils. Planon compte plus de 2 500 entreprises clientes dans le monde.

