L'Université Hamad Bin Khalifa devient la première université au Moyen-Orient à s'associer à edX.org et à proposer des cours en ligne

L'Université Hamad Bin Khalifa (HBKU), une institution de la Fondation du Qatar spécialisée dans l'enseignement supérieur, et edX, la plate-forme d'apprentissage en ligne à but non lucratif fondée par Harvard et le MIT, ont signé un accord qui fera de l'Université la première au Moyen-Orient à proposer des cours interdisciplinaires par le biais de la plate-forme en ligne. Des millions d'étudiants partout dans le monde auront accès aux cours.

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/770031/HBKU_Logo.jpg )

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/788575/Hamad_Bin_Khalifa_University__HBKU.jpg )

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/788576/Dr__Ahmad_M_Hasnah_and_Dr__Anant_Agarwal.jpg )

Le Dr Ahmad M. Hasnah, président de la HBKU, et le Dr Anant Agarwal, fondateur et CEO d'edX et professeur au MIT, ont annoncé le partenariat lors d'une cérémonie officielle de signature à Boston aux États-Unis. L'accord a été signé en marge du Forum mondial edX, qui s'est tenu du 15 au 16 novembre. La réunion annuelle rassemble le réseau de partenaires d'edX, constitué de hauts dirigeants et d'innovateurs en matière d'apprentissage numérique issus des principales universités et organisations du monde, en vue de partager des connaissances, d'échanger des idées et de concevoir collectivement l'avenir de l'éducation.

Dans son intervention à l'occasion de la signature, le Dr Hasnah a déclaré : « Nous invitons les étudiants du monde entier à tirer parti des moyens novateurs d'accéder au savoir, ce qui fournira une opportunité sans précédent de travailler avec des professionnels pour faire avancer leur carrière. »

« Avec l'innovation comme objectif essentiel de la HBKU, nous pensons que ce partenariat avec edX nous mettra en capacité de relier la diffusion des connaissances et permettra à la communauté mondiale de bénéficier d'une offre unique, qui complétera les programmes existants sur la plate-forme d'apprentissage edX et restera attentive aux défis mondiaux urgents. En tant que secteur en constante évolution, l'éducation a revêtu de nouvelles formes ces dernières années, qui vont au-delà du cadre de la salle de classe conventionnelle. Nos offres edX sont une manifestation de l'engagement perpétuel de l'Université envers des approches académiques innovantes qui transcendent les frontières géographiques. »

« Nous sommes honorés d'accueillir l'Université Hamad Bin Khalifa dans la communauté des partenaires mondiaux d'edX », a déclaré le CEO d'edX et le professeur du MIT Anant Agarwal. « La plate-forme edX tout comme la HBKU partagent la mission d'augmenter l'accès à une éducation de grande qualité pour tous les personnes désireuses d'apprendre, partout, dans des domaines qui traitent des enjeux auxquels la société est confrontée au niveau mondial. Ceux-ci incluent la nécessité d'identifier des moyens nouveaux et innovants de fournir une énergie durable, ce qui est abordé dans le programme des Certificats professionnels de la HBKU. Ce fut un plaisir d'accueillir cette année le Dr Hasnah à l'occasion de notre Forum mondial. Nous sommes impatients de poursuivre notre partenariat à l'avenir. »

L'accord de la HBKU avec la plate-forme edX souligne son engagement à poursuivre des collaborations locales et internationales visant à promouvoir une expérience éducative véritablement mondiale et à briser les cloisonnements universitaires. À travers ses divers partenariats stratégiques, l'Université vise à permettre l'accès des étudiants au Qatar et dans le reste du monde à des cours et des programmes de recherche universitaire de qualité.

Le premier programme, « Énergie solaire dans les climats désertiques arides » proposé par la HBKU sur la plate-forme edX, se concentre sur la promotion des énergies durables et la lutte contre le réchauffement global.

« Ce programme reflète l'engagement de la HBKU à relever les grands défis locaux ayant un impact mondial. Le lancement de ce programme arrive en temps opportun et répond à l'urgence appelée par le récent rapport du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, qui mettait en avant la nécessité de limiter le réchauffement climatique à 1,5 °C contre 2 °C », a indiqué le Dr Hasnah.

Les futurs étudiants peuvent maintenant s'inscrire sur la plate-forme edX au programme des Certificats professionnels de la HBKU, qui commencera le 7 janvier 2019. Le programme consiste en deux cours en ligne ouverts à tous : « Évaluation des ressources solaires dans les climats désertiques » et « Utilisation de la technologie photovoltaïque dans les climats désertiques ». Il portera sur l'estimation des ressources solaires et la conception de cellules et de modules solaires photovoltaïques destinés aux climats chauds et poussiéreux, en aidant les ingénieurs, les investisseurs et les décideurs en matière d'énergie solaire à comprendre et à atténuer les problèmes techniques associés à la production d'énergie solaire dans les environnements désertiques. Les programmes des Certificats professionnels proposés sur la plate-forme edX comportent une série de cours conçus par des leaders de l'industrie et les plus grandes universités pour développer et améliorer les compétences professionnelles essentielles nécessaires pour réussir dans les domaines les plus recherchés d'aujourd'hui.

Pour s'enregistrer au programme, veuillez vous rendre sur https://www.edx.org/school/hbkux

À propos de l'Université Hamad Bin Khalifa

Innover aujourd'hui, façonner demain

L'Université Hamad Bin Khalifa (HBKU), qui est membre de la Fondation du Qatar pour l'éducation, la science et le développement communautaire (QF), a été créée en 2010 en tant qu'université à forte intensité de recherche. Elle agit en tant que catalyseur pour un changement en profondeur au Qatar et dans la région, tout en ayant un impact mondial. Située à Education City, la HBKU se consacre au renforcement et au développement des capacités humaines par le biais d'une expérience universitaire, d'un écosystème innovant et de partenariats uniques. La HBKU fournit des programmes multidisciplinaires de premier et de deuxième cycles par l'intermédiaire de ses facultés, et offre des possibilités de recherche et de bourses à travers ses instituts et ses centres. Pour plus d'informations sur la HBKU, rendez-vous sur http://www.hbku.edu.qa.

À PROPOS de la plate-forme edX

La plate-forme edX est une destination d'apprentissage sans but lucratif et open source qui propose des programmes et des cours éducatifs en ligne sur edx.org en alliance avec plus de 130 institutions membres, composées des grandes universités et facultés mondiales et d'un groupe diversifié des plus importantes organisations au monde. Fondée par l'Université de Harvard et le Massachusetts Institute of Technology (MIT) et basée à Cambridge dans le Massachusetts aux États-Unis, la plate-forme edX est axée sur la transformation de l'apprentissage en ligne et en classe grâce à des méthodologies révolutionnaires, des expériences d'éducation semblables à des jeux et à des recherches de pointe sur une plate-forme open source. Pour tout complément d'informations sur edX, rendez-vous sur http://www.edx.org.

SOURCE Hamad Bin Khalifa University (HBKU)