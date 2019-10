L'Université Tongji crée l'Académie sino-allemande d'économie et de gestion

Fang Shouen, secrétaire du comité du parti de l'Université Tongji, a déclaré dans un discours formulé lors de la cérémonie d'ouverture de la CDAWM : « L'Université Tongji s'engage depuis longtemps dans l'établissement d'un lien profond avec l'Allemagne, dans le but de développer l'ampleur et la profondeur de son partenariat avec le pays. La CDAWM s'établie avec pour objectif de renforcer davantage les efforts conjoints des deux pays dans les domaines de l'économie, de la finance et de la gestion, dans le but de favoriser les échanges universitaires, l'intégration industrie-éducation, les collaborations université-industrie, ainsi que le développement de s talents. En explorant un modèle innovant focalisé sur l'établissement d'institutions de classe mondiale dotées d'atouts éprouvés dans la globalité du programme, la CDAWM répondra aux besoins actuels de la Chine en matière de développement stratégique.

En tant que fenêtre permettant à la Chine de construire et de renforcer son partenariat avec l'Allemagne, l'Université Tongji s'engage depuis toujours dans la promotion d'échanges bilatéraux en matière d'éducation, de technologie et de culture. À l'heure où les deux pays continuent de renforcer leur collaboration économique et technologique ainsi que leurs échanges commerciaux dans le cadre de la mise en œuvre continue de l'initiative de la Nouvelle route de la soie, l'intégration et l'échange d'enseignement supérieur entre la Chine et l'Allemagne jouent un rôle clé dans le renforcement des échanges culturels.

En exploitant les atouts disciplinaires de l'École d'économie et de gestion dans les domaines de l'économie, de la finance et de la gestion, ainsi que ses nombreuses années de collaboration avec des universités du monde entier, l'Université Tongji crée la CDAWM avec le soutien de la Chinesisch-Deutsches Hochschulkolleg (Faculté sino-allemande pour les études universitaires supérieures (CDHK)). Parmi les autres missions de la CDAWM figure le développement de talents qui mettront en pratique leur expertise et leurs compétences acquises à la fois en Chine et en Occident.

Grâce au soutien de l'École d'économie et de gestion, et de ses atouts disciplinaires compétitifs en gestion technique favorisant l'innovation et l'entrepreneuriat, la CDAWM créera cinq instituts qui se focaliseront respectivement sur la recherche financière, la gestion de projets, l'ingénierie industrielle, la gestion urbaine, l'innovation et l'entrepreneuriat. En combinant les ressources fournies par les universités, les gouvernements et les entreprises de Chine et d'Allemagne, la CDAWM entend établir une nouvelle norme en matière d'intégration disciplinaire de haut niveau, d'intégration industrie-éducation, et de coopération internationale, en stimulant la collaboration industrie-université-recherche des deux pays L'Académie souhaite ainsi créer une forme éducative qui intègre à la fois développement des talents, recherche scientifique et services sociaux, tout en établissant un écosystème englobant recherche, éducation et études sociales en Chine et en Allemagne.

Créée il y a plus de 60 ans, l'École d'économie et de gestion de l'Université Tongji (Tongji SEM) conçoit des programmes interdisciplinaires uniques en matière de gestion économique. L'École est devenue l'une des institutions d'enseignement supérieur les mieux notées de Chine grâce à ses nombreux atouts en matière de science de la gestion et de discipline d'ingénierie, suite à l'obtention de la note A+ dans le cadre du quatrième cycle des évaluations disciplinaires nationales du ministère de l'Éducation. En termes de coopération internationale, Tongji SEM est positionnée de manière unique pour collaborer avec l'Allemagne, et continue de développer son modèle de coopération internationale, qui se focalise sur les échanges universitaires et la recherche conjointe avec des pays ciblés par l'initiative de la Nouvelle route de la soie. Elle a à ce jour accumulé une riche expérience dans la mise en œuvre de projets collaboratifs internationaux de développement de talents. L'École a reçu une accréditation de cinq ans de la part des trois plus grands organismes d'accréditation au monde, à savoir AACSB, EQUIS et AMBA, et fait partie des rares écoles de gestion commerciale et économique accréditées en Chine continentale.

L'Université Tongji a créé plusieurs plateformes spécialisées dans la promotion des échanges avec l'Allemagne, dont la CDHK, qui joue depuis longtemps un rôle clé dans promotion de la coopération et des échanges entre les deux pays dans les domaines de l'éducation, de la recherche et de la culture. L'université a défini un modèle de référence en matière de collaboration étroite entre les universités chinoises et étrangères.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1012649/Tongji_University.jpg

