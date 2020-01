L'usine de réfrigérateurs interconnectés de Haier à Shenyang rejoint le réseau Global Lighthouse Network du Forum économique mondial en tant que deuxième établissement phare de bout en bout de Haier

Appelées « phares » en raison de leur position innovante et de leader mondial, ces usines sont sélectionnées par le WEF pour avoir déployé avec succès des technologies 4IR permettant de réaliser opérations de fabrication intelligentes, avec des bénéfices démontrés sur le plan opérationnel, financier et environnemental.

Les technologies de pointe couvrent notamment l'intelligence artificielle, l'analyse des mégadonnées, l'Internet des objets (IoT) et l'impression 3D. De plus, la moitié des nouveaux phares sont des usines de bout en bout, ce qui signifie qu'elles créent de la valeur au-delà de la simple phase de fabrication pour avoir un impact sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Les deux phares de Haier sont des usines de bout en bout.

« L'usine de réfrigérateurs interconnectés de Haier à Shenyang, également la première usine à appliquer l'écosystème interconnecté, a été choisie pour son modèle de personnalisation de masse flexible et centré sur l'utilisateur, qui est renforcé par sa plateforme COSMOPlat, développée de manière indépendante et évolutive, la plus grande plateforme de solutions de personnalisation de masse au monde », a déclaré Tingyi Hou, le directeur de l'usine interconnectée de Haier à Shenyang.

Accumulant l'expérience en fabrication intelligente de 15 usines interconnectées à l'échelle nationale, Haier Smart Home apporte 328 normes de fabrication, une méthodologie en 87 étapes et 56 manuels pour matérialiser la COSMOPlat avec la cloudification pour une automatisation accrue et un niveau de fabrication intelligente plus élevé parmi 122 usines.

Par rapport aux modèles de fabrication traditionnels, COSMOPlat intègre numériquement l'ensemble des processus de l'usine et de la chaîne logistique, en exploitant les mégadonnées, l'informatique dans le nuage et l'IdO. Elle met en relation les fournisseurs et les consommateurs, permettant aux clients de communiquer leurs préférences directement à l'usine. Non seulement la plateforme permet aux clients de participer ainsi au processus transparent de conception et de production, mais elle permet également de personnaliser les produits en fonction des exigences des consommateurs et même des demandes différentes ou uniques.

La personnalisation se traduit par des produits fabriqués avec une plus grande précision en fonction des besoins réels des clients, ce qui permet non seulement d'obtenir une plus grande efficacité mais aussi d'ouvrir davantage de possibilités aux utilisateurs. Une ligne de production automatisée et intelligente et un système d'information numérique mettent en œuvre sans difficulté l'ensemble du processus, améliorant la productivité directe de la main-d'œuvre de 28 %.

En tant que membre du Global Lighthouse Network du WEF, Haier partage activement son expérience en matière de transformation industrielle, afin de contribuer à la mise à niveau du secteur manufacturier mondial. La société a déjà été le fer de lance de la proposition de Hanovre de Global Lighthouses qui vise à définir et à mettre en œuvre des normes industrielles dans les domaines des standards, de la technologie, de la sécurité, des talents, etc.

