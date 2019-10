L1 Health s'apprête à acquérir Destination Pet et à lancer une nouvelle plateforme de santé et de bien-être pour animaux de compagnie aux États-Unis et en Europe

- Destination Pet est le leader des services de santé pour animaux de compagnie aux États-Unis et un fournisseur de confiance de services vétérinaires de haute qualité

- Cette acquisition permettra à Destination Pet de renforcer et de développer sa plateforme de services aux États-Unis et d'étendre ses activités au marché européen

- L1 entend devenir le leader mondial des services de santé et de bien-être pour animaux de compagnie et s'engage à investir jusqu'à 450 millions de dollars US au total dans ce secteur

LONDRES, 28 octobre 2019 /PRNewswire/ -- L1 Health a annoncé aujourd'hui un accord en vue d'acquérir Destination Pet, LLC (« Destination Pet »), un prestataire américain de services de soins de santé pour animaux de compagnie, et son intention de devenir un chef de file mondial du secteur de la santé et du bien-être des animaux de compagnie.

Basée à Highlands Ranch, dans le Colorado, Destination Pet offre aux propriétaires d'animaux de compagnie des services vétérinaires combinés à d'autres services de santé et de bien-être pour animaux de compagnie, notamment des services de garderie, de toilettage et de pension. Aux États-Unis, Destination Pet est reconnue comme un partenaire et un fournisseur de choix par la communauté vétérinaire et les propriétaires d'animaux de compagnie.

De même que les soins de santé humaine, les soins de santé pour animaux de compagnie sont une entreprise locale, et jouent un rôle important pour attirer et fidéliser la clientèle. En préservant la culture locale, la stratégie de marque et les équipes opérationnelles de cabinets vétérinaires locaux dans 14 États des États-Unis, le vaste réseau de cliniques de Destination Pet, qui entretient de solides relations avec ses clients, caractéristiques des prestataires de soins de santé indépendants, et emploie un modèle de prestation de services intégré et axé sur le client, est bien placé pour sa croissance future.

Le taux croissant d'humanisation des animaux de compagnie, associé à l'agenda surchargé des propriétaires d'animaux, a entraîné une hausse de la demande de services de santé et de bien-être pour animaux de compagnie. La valeur du marché mondial des soins pour animaux de compagnie devrait atteindre 269 milliards de dollars d'ici 2025, tandis que le marché américain devrait enregistrer une croissance annuelle de 3 à 5 % et est évalué à 48 milliards de dollars. L1 entend devenir un chef de file mondial des services de santé et de bien-être pour animaux de compagnie.

« Avec sa plateforme différentiée et son équipe de direction mondiale expérimentée, l'acquisition de Destination Pet cadre parfaitement avec notre objectif visant à créer des entreprises et des équipes de premier plan qui occuperont un rôle stratégique dans le secteur des soins de santé », a déclaré Meghan Fitzgerald, associée directrice chez L1 Health. « Nous partageons la vision de la société qui souhaite fournir un nouveau modèle d'innovation dans le domaine de la santé animale, et croyons que la société est bien placée pour se développer sur un marché attrayant et en pleine croissance, ce qui créera une importante valeur ajoutée à l'avenir. »

L1 va engager jusqu'à 450 millions de dollars de capital dans cet effort afin d'acquérir et d'agrandir Destination Pet.

Shane Kelly, PDG mondial de Destination Pet, conservera son rôle aux côtés de l'équipe de direction expérimentée de Destination Pet. « Notre passion est de fournir des soins de haute qualité aux animaux de compagnie avec une expérience client rationalisée tout en encourageant la connectivité entre les propriétaires d'animaux de compagnie et notre réseau de spécialistes des soins vétérinaires », a déclaré Shane Kelly, PDG mondial de Destination Pet. « Cette transaction nous permettra, à nous et à nos employés, d'accélérer notre trajectoire de croissance en ayant pour objectif ultime de fournir de meilleurs soins aux animaux de compagnie et une meilleure expérience client aux propriétaires d'animaux de compagnie. »

« Cet investissement, combiné à une stratégie d'acquisition ciblée, accélèrera l'expansion de la société et étendra la portée de Destination Pet pour mieux servir ses clients existants et potentiels », a déclaré Ivan Zhivago, associé chez L1 Health. En tant que société de placement internationale ayant une connaissance approfondie de divers marchés et un capital patient à long terme, L1 est bien positionnée pour introduire ce modèle sur de nouveaux marchés. « Destination Pet dispose de l'expérience nécessaire et d'actifs cessibles pour s'étendre au marché européen, avec une plateforme évolutive », a déclaré Zhivago.

À propos de Letter One

LetterOne a été fondée en 2013 et est une société de placement internationale dont le siège se trouve à Luxembourg. La stratégie de LetterOne consiste à constituer un nouveau portefeuille d'entreprises performantes qui sont des leaders dans leurs domaines et secteurs respectifs. Elle réalise des investissements à long terme avec son propre capital dans des sociétés qu'elle aide ensuite à se développer grâce à son expérience sectorielle et son expertise stratégique et géographique. La société a recruté des dirigeants, des équipes d'investissement sectorielles et des conseils consultatifs de calibre mondial pour investir à grande échelle. Elle achète des actifs et les développe au fil du temps en tant que plateformes de croissance durable à long terme. Elle investit à travers L1 Energy, L1 Technology, L1 Health et L1 Retail.

