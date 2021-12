L2 Fire Safety, Finse toponderneming in brandbeveiliging voltooit merkintegratie in Jensen Hughes

HELSINKI, 16 december 2021 /PRNewswire/-- Jensen Hughes, marktleider wereldwijd op het gebied van brandbeveiliging en risicogebaseerde engineering en advisering, heeft zojuist de voltooiing verkondigd van de merkintegratie met L2 Fire Safety, toonaangevend ingenieursbureau op het gebied van brandveiligheid in Finland. L2 Fire Safety is gespecialiseerd in structurele brandtechniek, nalevingsvoorschriften, levenscyclusontwerp voor brandtechniek en prestatiegerichte ontwerpdiensten voor grote, complexe projecten. Jensen Hughes verheugt zich over de aankondiging dat L2 is omgedoopt naar de merknaam Jensen Hughes en dat deze dienovereenkomstig is gemigreerd naar de Europese Jensen Hughes-website. Bezoek de nieuwe gelokaliseerde Finse pagina's op Jensen Hughes Europe om het volledige scala aan diensten van de Jensen Hughes-kantoren in Helsinki, Tampere, Turku, Kuopio en Oulu te bekijken.

"We zijn blij met de rebranding van L2 naar Jensen Hughes. Onze gecombineerde teams hebben een kick-start gemaakt en we zijn allen op één lijn met de ultieme Jensen Hughes-doelstelling om onze wereld veiliger, beter beschermd en veerkrachtiger te maken," zegt Raj Arora, CEO van Jensen Hughes.

L2 werd in 1998 mede opgericht door Juha-Pekka (JP) Laaksonen, die sinds de pensionering van de andere oprichter Jukka Laine in 2012, nu CEO is. Jensen Hughes, de Finse vestigingen van het bedrijf in Helsinki, Tampere, Turku, Oulu en Kuopio, bieden een breed scala aan wereldwijde diensten, waaronder brandbeveiligingsontwerp, forensisch onderzoek en advies over veiligheidsrisico's. Jensen Hughes bedient de markten voor commerciële bouw, kernenergie, softwareoplossingen, transport, overheid en datacenters in Scandinavië.

"Samen met het L2 Fire Safety-team ben ik verheugd over de nieuwe naam Jensen Hughes", zegt Laaksonen. "L2 is altijd bekend geweest voor het leveren van 'doordacht leiderschap' en 'praktische implementatie' op het gebied van brandveiligheid en risicobeheer. Het marktleiderschap van Jensen Hughes, de wereldwijde schaal en het uitgebreide netwerk van wetenschappers, ingenieurs en consultants hebben ongelooflijke mogelijkheden gecreëerd om onze klanten complete oplossingen te bieden. Samen blijven we onze gemeenschappelijke belofte nakomen om wat belangrijk is te beschermen en om onze klanten gemoedsrust te bieden."

