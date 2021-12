L2 Labs lança plataforma multifuncional de segunda camada ZKSpace com ZKSwap v3.0, NFTs e pagamentos

SINGAPURA, 20 de dezembro de 2021 /PRNewswire/ -- Como parte de uma imensa reformulação de marca e produtos, a L2 Labs, a equipe por trás da ZKSwap, anunciou o lançamento da nova plataforma abrangente ZKSpace em 20 de dezembro. A plataforma hospedará uma ZKSwap v3.0 atualizada de segunda camada com tecnologia ZK-Rollups de exchanges descentralizadas (DEX) com AMM, um centro de cunhagem e marketplace de NFTs chamado ZKSea e serviços de pagamento ZKSquare.

A atualização coincidirá com o desligamento oficial da ZKSwap v1.0 e do mecanismo de consenso PoG original no momento oportuno.

ZKSpace - uma plataforma de segunda camada completa

A nova plataforma ZKSpace é composta por três elementos principais: ZKSwap, ZKSquare e ZKSea, com uma interface de usuário totalmente nova, suporte a NFTs, listagem ilimitada de tokens, saques mais tranquilos, eficiência otimizada e suporte a múltiplas cadeias.

Daqui em diante, a fórmula de sustentação da inovadora DEX com AMM de segunda camada que utiliza a tecnologia ZK-Rollups contará com uma mudança importante que permite mais flexibilidade para os usuários. Quando se negocia com stablecoins, a ZKSwap v3.0 se assemelha ao modelo Curve V1.0 original, mas ao negociar entre moedas que não sejam stablecoins, a ZKSwap v3.0 permitirá faixas de preços ajustáveis. Isso significa que os usuários poderão escolher em que faixa de preços bloquear em LPs e, por sua vez, evitar o excesso de slippage para negociações que drenam liquidez dessas faixas. Desenvolvida a partir do modelo Uniswap v3.0, a ZKSwap v3.0 faz isso utilizando tokens ERC721 LP e um "mecanismo interno de re-fixação de oráculos".

Com a intenção de oferecer um padrão para NFTs de segunda camada, os usuários da ZKSpace podem criar, cunhar, comprar e vender NFTs por meio do ZKSea. Esse será um avanço importante, uma vez que os preços de gás estão inibindo o crescimento do marketplace de NFTs de primeira camada e dificultando a entrada para novos usuários. Além disso, o protocolo também contará com mineração de transações de NFTs e mineração de liquidez de NFTs, o que permitirá aos usuários recuperar a liquidez bloqueada de seus ativos de NFTs e obter uma porcentagem das tarifas de transação pagas por outros usuários.

Em comparação com a rede de testes, a ZKSpace adiciona vários novos recursos interessantes a seu produto de NFTs, incluindo curtidas, coleções, etiquetas/atributos, compartilhamento no Facebook/Twitter, entre outros.

Sobre a ZKSwap v1.0 e Proof of Gas Mining (PoG)

Após ter sido inicialmente lançado em fevereiro de 2021, o inovador modelo de mineração de taxa de gás ZKSwap atendeu a centenas de milhares de usuários em seus dez meses de existência. O modelo permitiu que os usuários de protocolo conseguissem transações rápidas com zero gás e possibilitou que mais pessoas experimentassem e trabalhassem com tecnologias de segunda camada. Durante esse período, milhares de ETH em gás foram poupados ao custo de mais de USD 10 milhões, oferecendo milhões em lucros aos usuários de taxas de mineração de gás na plataforma. Essa é uma inovação sem precedentes para plataformas de segunda camada e uma das principais qualidades que definiram a ZKSwap no início.

Com o lançamento da ZKSpace, a equipe tomou a decisão de interromper a mineração ZKSwap v1.0 e PoG em seu devido tempo. Isso significa que as transações de segunda camada agora incorrerão em taxas de gás, mas estas permanecerão baixas em cerca de 1/10 das necessárias para as transições de primeira camada, já que a plataforma subsidiará uma porcentagem da taxa.

Depois que o contrato de mineração PoG parar de produzir ZKS, os ativos dos usuários no contrato inteligente ainda permanecerão intactos e poderão ser retirados a qualquer momento. Dos ZKS restantes a serem distribuídos pelo contrato inteligente PoG, isso será minerado por meio de outros métodos para estimular o desenvolvimento adicional do ecossistema de segunda camada.

Fique ligado

Mais novidades serão anunciadas nos próximos dias e semanas. Fique ligado em @ZKSpaceOfficial no Twitter ou entre no bate-papo oficial do Telegram para obter mais detalhes sobre a ZKSpace.

FONTE L2 Labs Foundation

