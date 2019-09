L4MS annonce un nouvel appel ouvert à un fonds pour automatiser des expériences de logistique intra-usine à hauteur de 250 000 €

L4MS fournit une virtualisation complète de l'automatisation de la logistique avec OPIL, ainsi qu'un simulateur 3D, afin de permettre le déploiement rentable de solutions logistiques extrêmement petites et flexibles ne nécessitant aucune modification d'infrastructure, aucune interruption de la production ni aucune expertise interne. L'objectif de L4MS est de réduire les coûts et le temps d'installation des robots mobiles pour les PME manufacturières. Les expériences aideront à confirmer si la plate-forme contribue réellement à la réduction d'un facteur de 10 de l'installation, du déploiement et de la configuration.

Les propositions devraient traiter des obstacles rencontrés par les PME manufacturières dans l'automatisation des processus logistiques et des flux de matières dans les usines et développer des solutions appropriées, notamment des systèmes logistiques hybrides (homme-robot) et interactifs, des systèmes logistiques hautement configurables (prestataires multiples), et des systèmes logistiques entièrement autonomes. Les partenaires de L4MS auront pour objectif de sélectionner les projets les plus ambitieux présentant le plus fort potentiel en tant qu'entreprises mondiales.

Qu'est-ce qu'OPIL ?

La plate-forme OPIL est destinée à permettre le développement de services à valeur ajoutée pour le secteur de la logistique dans des contextes à petite échelle de l'industrie 4.0 tels que ceux des PME manufacturières. En fait, elle fournit une série d'applications facilement déployables pour le développement rapide de solutions logistiques complètes, y compris des composants pour la planification des tâches, la planification des itinéraires, la génération automatique de la configuration d'usine et la navigation. OPIL assure également la connectivité des équipements pour une manipulation optimale des matériaux en usine, notamment : VGA, chariots élévateurs à fourche, travailleurs et capteurs, ainsi que l'infrastructure informatique de l'usine, et divers systèmes de gestion d'entrepôt et ERP (Planification des Ressources de l'Entreprise).

I4MS, Innovation TIC pour les PME manufacturières, est une initiative européenne visant à aider les PME manufacturières et les sociétés de capitalisation moyenne à utiliser largement les technologies de l'information et de la communication (TIC) dans leurs activités

commerciales. Ce projet a reçu un financement du programme de recherche et d'innovation Horizon 2020 de l'Union européenne, au titre de la convention de subvention n° 768631.

