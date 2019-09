L4MS verkündet einen neuen offenen Aufruf zur Finanzierung werksinterner logistischer Automatisierungsexperimiente mit bis zu 250 000 Euro.

- Die besten Bewerber werden an Systemintegratoren und Hersteller mobiler Roboter vermittelt und erhalten Zugang zu einer Finanzhilfe von bis zu 250 000 Euro pro Experiment. Die Einreichfrist für den offenen Aufruf läuft bis zum 30. November.

BARCELONA, Spanien, 2. September 2019 /PRNewswire/ -- Der zweite offene Aufruf für Anwendungsexperimente von L4MS zielt darauf ab, den kosteneffizienten und raschen Einsatz mobiler Roboter in kleinen und mittleren Produktionsunternehmen sowie Mid-Caps durch Virtualisierung zu prüfen. Die Anwendungsexperimente werden unter Einsatz der OPIL-Integrationsplattform (Open Platform for Innovations in Logistics) und eines 3D-Simulators durchgeführt, für die von L4MS freie Lizenzen und umfassende Anleitung bereitgestellt werden, und von der Initiative zur Digitalisierung der Fertigungsindustrie der EU-Kommission (I4MS) unterstützt.