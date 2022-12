La « Carte de secours » de la Fondation Bulat Utemuratov célèbre sa cinquième année de collaboration philanthropique

ALMATY, Kazakhstan, 9 décembre 2022 /PRNewswire/ -- Le programme de cartes de secours, lancé conjointement par la Fondation Bulat Utemuratov , ForteBank et le Croissant-Rouge de la République du Kazakhstan célèbre sa cinquième année d'existence depuis qu'il a commencé à apporter un soutien aux personnes touchées par les phénomènes naturels et humains au Kazakhstan.

Depuis 2017, la Carte de secours a apporté une aide financière aux personnes des zones touchées par des catastrophes, notamment des inondations, des incendies, des explosions de dépôts de munitions et des ruptures de barrages. Le montant total des fonds alloués par la Fondation pour fournir cette aide ciblée s'élève actuellement à 1 million de dollars. Grâce au projet, plus de 13 000 Kazakhs ont reçu une aide financière.

Depuis le lancement de la Fondation, le pays a connu de nombreuses catastrophes naturelles, y compris des inondations dévastatrices dans diverses régions et des feux de forêt à grande échelle dans le nord cette année. Les feux ont entraîné l'évacuation de près de deux mille personnes du site de la catastrophe. Le programme ciblait les résidents kazakhs, dont les maisons avaient été détruites par les inondations ou les incendies.

La Carte de secours est un projet unique non seulement au Kazakhstan, mais aussi sur la sphère philanthropique internationale. En cas d'urgence, le Croissant-Rouge collabore avec l'administration locale pour compiler des listes de victimes de communautés vulnérables, tandis que ForteBank émet des cartes bancaires sur lesquelles la Fondation transfère des fonds. Grâce à ce processus sûr et transparent, l'aide est garantie pour atteindre les victimes.

Dans certains cas, le programme de Carte de secours a également eu pour effet d'améliorer l'éducation financière. Pour recevoir les fonds, certaines familles et certains particuliers ont commencé à acquérir des instruments de paiement non monétaires pour la première fois, utilisant des cartes et des infrastructures bancaires.

Les cercles philanthropiques internationaux discutent régulièrement d'approches simplifiées pour surmonter les défis associés au soutien des victimes de catastrophes naturelles et d'origine humaine. La Fondation Bulat Utemuratov suit activement ces discussions et continue à soutenir le Croissant-Rouge du Kazakhstan dans ses initiatives.

