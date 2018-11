La 124 edición de la Feria de Cantón alcanza US$29.800 millones en volumen de negocios y recibe a más de 70.000 nuevos compradores

Xu Bing, director general adjunto del Centro de Comercio Exterior de China, dijo: "El creciente número de compradores de países en desarrollo y mercados emergentes en la Feria refleja la estructura optimizada y la calidad constantemente mejorada de los compradores". Los compradores internacionales diversificados pueden ayudar a las empresas a consolidar eficientemente los mercados tradicionales, explorar mercados emergentes y potenciales, y optimizar su exposición en el mercado internacional.

El volumen de ventas de maquinaria y productos electrónicos llegó a US$16.187 millones, mientras el de productos industriales ligeros alcanzó US$7.299 millones y el de textiles y ropa US$1.514 millones.

Los compradores de los sectores de productos electrónicos y electrodomésticos constituyeron el 40,2% del total de asistentes. Los compradores que buscaban productos del consumidor representaron el 31,3% del total. Las decoraciones para el hogar, regalos y maquinaria constituyeron el 28,28%, 26,82% y 26,37%, respectivamente.

110 de 250 de los principales minoristas del mundo se unieron a la Feria, y 9 de los 10 principales asistieron: Wal-Mart, Costco, Kroger, Schwartz, Carrefour, Home Depot, Walgreens, Amazon y Aldi. Los compradores que participaron en Servicio de Aprovisionamiento a Multinacionales fueron US Harbor Freight, Staples, Lifetime Brands, KESKO Group, Auchan y Lock & Lock Co., Ltd.

Acerca de la Feria de Cantón

La Feria de Importación y Exportación de China ("Feria de Cantón") se celebra dos veces al año en Guangzhou cada primavera y otoño. La feria, establecida en 1957, es ahora una exposición integral con la historia más larga, el nivel más alto, la mayor escala y el mayor número de productos, así como la distribución más amplia de los lugares de origen de los compradores y el volumen de negocios más alto en China.

