La 124e Foire de Canton marquera le 40e anniversaire de la politique de réforme et d'ouverture de la Chine, avec pour objectif de développer les opportunités commerciales

Ces 40 dernières années, la Chine est devenue la deuxième plus grande économie au monde, contribuant à hauteur de plus de 30 pour cent à la croissance économique mondiale. Grâce à des partenaires commerciaux plus diversifiés et à un engagement consistant à développer une économie ouverte, la valeur totale des importations et exportations de la Chine a atteint 27 790 milliards de yuans (environ 4 450 milliards de dollars) en 2017, avec une solide croissance en glissement annuel de 14,2 %. En outre, le commerce du pays avec les marchés traditionnels et émergents (à savoir l'Amérique latine et l'Afrique) a fortement augmenté, respectivement de 14,8 pour cent et de 39,3 pour cent.

En tant qu'incarnation de la réforme et de l'ouverture de la Chine, la Foire de Canton est depuis toujours un symbole de l'intensification croissante des échanges commerciaux internationaux entre la Chine et le monde.

Xu Bing, directeur général adjoint du Centre chinois pour le Commerce extérieur, a déclaré : « La Foire, dont l'image constitue la vitrine de la Chine, reflète le développement du commerce extérieur de la Chine, ainsi que sa politique de réforme et d'ouverture. Nous redoublons systématiquement d'efforts pour ouvrir encore plus grande cette vitrine à tous les égards, grâce à des contributions supérieures apportées au monde. »

Cette année, dans l'espace dédié aux produits électroniques et électroménagers, plus de 200 marques leaders et plus de 2 000 entreprises en provenance de Chine présenteront leurs conceptions de pointe. La deuxième et la troisième phase de la foire présenteront les applications et produits innovants de plus en plus diversifiés, haut de gamme et uniques, inspirés des attentes changeantes des utilisateurs finaux.

Dans le cadre du nouveau contexte économique mondial, la Foire entend renforcer son rôle de plateforme indispensable en faveur de solides opportunités commerciales, d'un meilleur environnement commercial et d'un marché plus ouvert.

À propos de la Foire de Canton

La Foire chinoise de l'import-export (« Foire de Canton ») est organisée deux fois par an à Guangzhou, au printemps et à l'automne. Créée en 1957, la foire est désormais une exposition globale qui jouit de la plus longue histoire, du niveau le plus élevé, de la plus grande portée et du plus grand nombre de produits, ainsi que de la répartition la plus large en termes d'origines des acheteurs, et du chiffre d'affaires commercial le plus élevé en Chine.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/735365/Canton_Fair.jpg