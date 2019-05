La 125e Foire de Canton accueille 195 000 acheteurs, et se clôture avec un chiffre d'affaire atteignant 29,73 milliards $

Xu Bing, porte-parole de la Foire de Canton et directeur général adjoint du Centre chinois pour le Commerce extérieur, a déclaré : « La Foire de Canton demeure un canal important permettant aux affaires domestiques et internationales d'établir un réseau global d'échanges commerciaux, ainsi qu'un tremplin sur le marché mondial. »

« Les exposants ont prouvé leurs solides capacités en matière de développement technologique, d'innovation produit et de promotion de la marque. Nous avons vu de nombreux produits à valeur ajoutée bénéficier d'une meilleure notoriété de marque ayant émergé lors de la Foire », a déclaré Xu. « Afin de présenter les progrès aux acheteurs du monde entier, la Foire de Canton a lancé davantage de services ainsi que des approches de marketing ciblé destinées à la plateforme commerciale d'ores et déjà multifonctionnelle, afin d'aider les entreprises à atteindre leur plein potentiel optimal. »

La Foire de Canton, avec ses 128 événements, ses 26 forums de marchés régionaux, ses scénarios d'échanges commerciaux étrangers, ses matières premières mondiales, sa chaîne logistique et sa distribution, fournit non seulement des informations de marché et des solutions pratiques pour aider les entreprises à prendre des décisions, mais a également créé une plateforme ouverte permettant à toutes les parties de partager des connaissances et de promouvoir le développement durable des échanges commerciaux.

Opportunités d'importation pour les entreprises mondiales : 650 exposants étrangers issus de 38 pays et régions ont découvert le vaste potentiel de la Chine à l'occasion de la Foire de cette année, en présentant des produits intelligents et écologiques spécialement conçus pour le marché chinois. Le Pavillon international de la Foire a contribué à établir une voie rapide permettant aux sociétés internationales d'entrer en Chine et d'établir des partenariats à long terme avec des clients potentiels.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : https://www.cantonfair.org.cn/en/index.aspx

À propos de la Foire de Canton

La Foire chinoise de l'import-export, également connue sous le nom de Foire de Canton, est organisée deux fois par an à Guangzhou, au printemps et à l'automne. Créée en 1957, la foire est désormais une exposition globale qui jouit de la plus longue histoire, du niveau le plus élevé, de la plus grande portée et du plus grand nombre de produits, ainsi que de la répartition la plus large en termes d'origines des acheteurs, et du chiffre d'affaires commercial le plus élevé en Chine.

