La 125ème Foire de Canton améliore le mode de vie des clients internationaux

Tendances émergeant cette année pour les acheteurs de produits ménagers :

Une innovation fonctionnelle alliée à des designs uniques, amusants et accrocheurs devient rapidement un élément à valeur ajoutée essentiel pour les acheteurs internationaux.

Créé par l'homme versus naturel : Les acheteurs recherchent de plus en plus des matières premières écoresponsables comme le bois, l'osier et le bambou pour remplacer le métal et le plastique.

Tendances chez les fournisseurs de produits céramiques :

L'incorporation et l'utilisation d'art décoratif divers.

Des concepts de design humanisés dotés d'une ergonomie intégrée améliorant l'utilisation quotidienne.

Une renaissance des designs du patrimoine culturel offrant un mode de vie plus distinctif.

« Le design et l'artisanat sont essentiels pour nous permettre de nous mesurer sur un marché international en évolution », a déclaré Jimkin Xie, directeur général de The Great Wall Aristocratic Family Ceramics Co., Ltd, une entreprise de céramique cotée sur le marché de Shenzhen, « La Foire de Canton nous aide à attirer l'attention à l'international et à prendre contact avec des acheteurs à la recherche d'innovations uniques en matière de design. »

« Le secteur mondial de la consommation s'attache à répondre au changement rapide de la demande des consommateurs pour des produits de mode de vie de qualité supérieure en investissant davantage dans la R&D », a confié pour sa part Liu Quandong, directeur général adjoint du Bureau des Affaires étrangères de la Foire de Canton, « Nous sommes ravis de constater cette réorientation vers des produits plus créatifs et plus innovants pour le consommateur final. »

« Ces tendances indiquent que les entreprises démontrent la capacité à fournir une production personnalisée pour y répondre », poursuit M. Liu.

Segments du marché cible des soins personnels

La zone des soins personnels de l'exposition dévoile des produits de beauté et des accessoires pour les soins de la peau, des cheveux, de l'hygiène orale et du corps. Wu Bin, directeur général de Hubei Crown Housewares Co., Ltd, un fabricant de brosses à dent chinois de premier plan et un exposant à la Foire de Canton, a souligné que leur stratégie centrale est d'améliorer le niveau de vie des consommateurs en introduisant davantage de produits écoresponsables.

Les entreprises de ce secteur introduisent des produits offrant une multitude de variations en termes de qualité et d'options de mode et de couleur pouvant cibler différents segments du marché. Engagés à répondre aux exigences de divers groupes de consommateurs, elles créent également des gammes de produits de sous-catégorie tels que des instruments de beauté pour la famille et développent des produits haut de gamme pour les soins de la peau, des cheveux et de l'hygiène orale.

À propos de la foire de Canton

La Foire d'import-export de Chine, également appelée Foire de Canton, est organisée deux fois par an à Guangzhou, chaque printemps et chaque automne. Établie en 1957, la foire est aujourd'hui une exposition complète revendiquant la plus longue histoire, le plus haut niveau, la plus grande échelle et le plus grand nombre de produits, ainsi que les acheteurs d'origines les plus diverses et le chiffre d'affaires le plus élevé de Chine.

