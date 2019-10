La 126e Foire de Canton est lancée, établissant une plate-forme ouverte à tous

Xu Bing, porte-parole de la Foire de Canton et directeur général adjoint du Centre chinois pour le commerce extérieur, a souligné que la Foire de Canton a vu un profond changement dans les échanges commerciaux durant les 70 ans de la République populaire de Chine et que la 126e exposition revêt une importance considérable dans la réalisation de la croissance stable et de la qualité du commerce extérieur.

La 126e Foire de Canton voit une expansion continue de la collaboration mondiale. Dans le cadre du « Programme de partenariat mondial de la Foire de Canton », elle a établi une relation avec 128 partenaires dans 72 pays et régions. Avec 11 délégations nationales au Pavillon international, la Foire accueille pour la première fois de nouvelles démonstrations de produits venant du Japon et du Canada. Une démonstration de produits fabriqués par 642 entreprises étrangères dont plus de 60 % viennent des pays de la BRI. Avec les exposants chinois des pavillons nationaux qui couvrent 16 catégories de produits, la Foire de Canton constituera une plate-forme intégrée multifonctionnelle pour promouvoir l'ouverture régionale et le développement industriel.

La Foire de Canton a innové dans le domaine du marketing, s'est conformée aux principes « d'innovation, de spécialisation, de cible et de délicatesse » et s'est concentrée sur les sections clés et les marchés cibles, afin d'offrir aux acheteurs une expérience plus pratique, des transactions plus sûres et une plus grande efficacité.

La Foire organisera également plus de 20 forums thématiques portant sur le contrôle des risques, les devises, l'adéquation de l'offre et de la demande et les tendances commerciales. Le Forum pour le développement du commerce international est l'un des forums les plus intéressants de la Foire de Canton de 2019. Il réunira des experts du domaine pour discuter des changements des contextes économiques et commerciaux et de la manière de réagir aux politiques commerciales internationales complexes. Le forum offrira également un dialogue sur les opportunités relatives à la BRI.

À propos de la Foire de Canton

La Foire chinoise de l'import-export, également connue sous le nom de Foire de Canton, est organisée deux fois par an à Guangzhou, au printemps et à l'automne. Créée en 1957, la foire est désormais une exposition globale qui jouit de la plus longue histoire, du niveau le plus élevé, de la plus grande portée et du plus grand nombre de produits, ainsi que de la répartition la plus large pour ce qui est de l'origine des acheteurs et du chiffre d'affaires commercial le plus élevé en Chine.

