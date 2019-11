La 126e Foire de Canton façonne la nouvelle compétitivité commerciale avec l'amélioration de la qualité des acheteurs

Xu Bing, le porte-parole de la Foire de Canton et directeur général adjoint du China Foreign Trade Centre, a noté que la Foire de Canton a été l'occasion de constater une hausse de l'incertitude du marché, tandis que les entreprises qui exposaient ont créé de nouvelles possibilités en découvrant des marchés émergents, ce qui a contribué à façonner la compétitivité des nouveaux marchés. Cela fait aussi écho à l'amélioration et l'accélération de l'optimisation de la structure du commerce en Chine.

La Foire de Canton a été témoin de l'augmentation de la qualité des acheteurs, les décideurs représentant jusqu'à 85 pour cent du nombre total de participants en plus des 74 722 nouveaux visiteurs qui représentaient 40,17 pour cent. L'événement a également reçu 89 missions commerciales de partout dans le monde, représentant une croissance sur un an de 22 pour cent.

La Foire de Canton, qui mettait l'accent sur la délivrance de l'expérience client, a non seulement invité les acheteurs mondiaux avec un potentiel dans les marchés émergents, mais elle a aussi fait la part belle aux marques, entreprises et produits présentant des avantages concurrentiels.

Les exportations vers les marchés émergents ont augmenté de manière significative à la Foire de Canton, dont 3,65 milliards de dollars vers les pays de la zone BRICS, une augmentation de 4,17 %, 3,435 milliards de dollars vers l'ANASE, en hausse de 39,22 % et 2,813 milliards de dollars vers l'Afrique, soit une augmentation de 10,72 %.

Les produits bénéficiant d'un développement innovant sont très appréciés, comme les nouvelles énergies, les équipements sanitaires, les appareils électroniques et les produits d'éclairage. Les produits électromécaniques ont été les plus rentables en termes de ventes, atteignant 15,941 milliards de dollars et représentant 54,43 pour cent du chiffre d'affaires total.

La Foire de Canton permet également d'établir une plateforme partagée pour que les entreprises internationales achètent et vendent à l'échelle mondiale, avec 642 exposants internationaux de 38 pays et régions disposant d'un accès rapide au marché chinois.

À propos de la Foire de Canton

La Foire d'import-export de Chine, également connue sous le nom de la Foire de Canton, est organisée deux fois par an à Guangzhou, chaque printemps et chaque automne. Fondée en 1957, la foire est aujourd'hui une exposition complète bénéficiant de la plus longue histoire, du plus haut niveau de qualité, de la plus grande envergure et du plus grand nombre de produits exposés lors de foires en Chine. Elle représente également la foire affichant la plus diverse répartition de l'origine de ses acheteurs et celle qui engendre les plus importants revenus commerciaux en Chine.

